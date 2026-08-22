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В сельхозпредприятии «Василишки» вырастили пробное поле цветной капусты и брокколи

22 августа 2026 07:55
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В Щучинском районе аграрии вырастили пробное поле цветной капусты и брокколи. На эксперимент в сельхозпредприятии «Василишки» пошли по запросу от крупной торговой сети. Под новинки сезона отвели площадь в 50 соток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сельхозпредприятии «Василишки» вырастили пробное поле цветной капусты и брокколи-2

В мае семена посеяли в парнике, в середине июня пересадили на поле. Оказалось, вырастить экспериментальные овощи – не простая задача. Технология сильно отличается от производства белокочанной капусты. Без обильного полива соцветия могут созреть раньше срока, не набрав массу. Несмотря на все сложности, новый опыт удался. При первом сборе урожая аграрии поняли: чтобы не испортить товарный вид соцветий, нужна предельная аккуратность. 

В сельхозпредприятии «Василишки» вырастили пробное поле цветной капусты и брокколи-4

Петр Лютостанский, начальник плодового сада сельхозпредприятия «Василишки»:
Что требует, какие размеры, какой цвет, какие особенности. В дальнейшем технологию тогда придется менять. Импортная составляет конкуренцию, которую сложно даже выдерживать. Потому что, насколько мне известно, все перерабатывающие предприятия работают на импортном сырье. Наша продукция в любом случае более экологична будет.

Соцветия созревают неравномерно, с начала недели в «Василишках» приступили к выборочной уборке. Уже собрали 300 килограммов урожая. Первую партию цветной капусты и брокколи белорусского производства отправили в магазины, ждут обратную связь от покупателей. 

# Петр Лютостанский # Сельское хозяйство

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