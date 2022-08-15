Два судебных процесса о госизменене проходят в Гродно. И вот что происходит около здания суда

Новости Беларуси. В Гродненском областном суде началось рассмотрение дела о госизмене. На скамье подсудимых – журналист Денис Ивашин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посетили судебный процесс и так называемые «карусельщики» – представители стран Евросоюза. Что не удивительно, ведь Денис Ивашин обвиняется в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, дезорганизации работы белорусских госинститутов, деструктивном информационном воздействии на общество и создании угрозы национальной безопасности.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Фигурант только прикрывался журналисткой работой. На самом деле установлено, что он действовал как агент иностранной разведки и реализовывал замыслы своих кураторов. Даже находясь на скамье подсудимых, он продолжает перед ними выслуживаться: в здании суда выкрикивал украинские лозунги. Правда, иностранные дипломаты этого не услышали, так как в этот момент в буквальном смысле бегали от журналистов.

Представители Евросоюза, в том числе Великобритании, Чехии, Австрии, по кругу посещают суды по делам госизменщиков, хотя в их странах людей массово отправляют в тюрьмы за шпионаж и госизмену. А на логичный вопрос, какое им дело до белорусских подсудимых, ответить не смогли. Добавим: мать Ивашина тоже была замечена с этой еврокомпанией. Правда, в общении с журналистами напрочь отрицала знакомство с представителями иностранных государств.

Скажите, а почему вы обратились к иностранным государствам за помощью? Людмила Ивашина, мать подсудимого Дениса Ивашина:

Я ни к кому не обращалась. – Почему с вами эти люди? Людмила Ивашина:

Я ни к кому не обращалась. Люди просто подошли.

– Почему сегодня представитель Евросоюза прибыл в суд, где будут судить, где начинается процесс человека, который обвиняется в госизмене? Который сплавлял информацию касательно Беларуси для Украины.

– Thank you very much.

– Вы хотите поддержать гражданина Ивашина?

– Вы поддерживаете терроризм?

– No comments.

– Вы сейчас, может быть, второй суд посетите, по Автуховичу? Тоже о госизмене. Вы же по таким судам? А вы достигли своей цели?