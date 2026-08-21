Открытое первенство Беларуси по лыжероллерам проходит в Раубичах

В Раубичах проходит открытое первенство страны по лыжероллерам, в котором принимают участие сильнейшие лыжники Беларуси и России, всего 90 спортсменов до 19 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша национальная сборная состоит из юниорского состава, все ребята заявились на нынешний турнир. В первый соревновательный день участники разыграли награды в спринте. Лыжники преодолевали дистанцию в 1,3 километра классическим ходом, в финал вышли четыре лучших спортсмена по итогам квалификации четвертьфинальной стадии и 1/2.

И у парней, и у девушек победили гости. Лучшими из белорусов стали Елизавета Пугачева – третья позиция, от первого места девушку отделили 39 сотых. Александр Аксенов остановился в шаге от пьедестала.

Андрей Коваленко, исполнительный директор Белорусской федерации лыжных гонок:

Так как у нас статус открытого первенства, приехали к нам и российские гости. Да, лыжероллеры – это как одно из основных средств подготовки спортсменов-лыжников в летний период. Соответственно, спортсмены уже готовятся, начиная с апреля-мая. И основная задача сейчас – просмотреть уровень готовности. Сборная команда у нас сегодня состоит практически из юниоров. Ребята там 2007-2008 годов рождения. Надеемся, что через год-два они пополнят ряды взрослой команды.

В субботу участники поспорят за медали в гонке на 10 километров с раздельным стартом, а на понедельник намечен масс-старт коньковым ходом. Данный турнир – это проверка сил перед зимним сезоном.