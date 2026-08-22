8 сентября исполняется 85 лет со дня начала блокады Ленинграда – одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. В этот день на петербургскую сцену выйдут более 100 белорусских артистов, чтобы почтить память жертв и героев войны и рассказать о недопустимости возрождения нацизма.

Уникальный белорусский проект концерт-реквием «Каждый третий» представят 8 и 9 сентября в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Каждый третий» – это синтез концерта, спектакля и документального повествования, основой которого являются фото- и видеодокументы, связанные с разными периодами Великой Отечественной и послевоенного времени. Прозвучат как широко известные музыкальные произведения советского периода, так и новые современных белорусских авторов.

С 2024 года концерт-реквием увидели тысячи зрителей в Беларуси, по два раза он был показан в Москве и Казани. За сохранение исторической памяти и укрепление духовных ценностей в 2025 году проект был отмечен премией Президента Беларуси «За духовное возрождение».