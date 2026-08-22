Прямой эфир

Современный зал бокса, обновленные дороги – узнали, как в Миорах готовятся к областным «Дожинкам»

22 августа 2026 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жатва в Беларуси приближается к завершению. Аграрии уже прошли более 93% площадей. В стране намолочено свыше 8 миллионов 452 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Главная задача, поставленная Президентом, – собрать урожай в срок и без потерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чествовать лидеров уборочной кампании будут во время областных «Дожинок» – они пройдут во всех регионах. Ну а пока наводят лоск в городах, которые примут гостей праздника урожая. В Витебской области – это Миоры.

Современный зал бокса, обновленные дороги – узнали, как в Миорах готовятся к областным «Дожинкам»-2

Перемены уже видны. Около 10 километров дорог получили новое покрытие. Преобразилась и центральная площадь райцентра. Здесь завершено благоустройство. Привели в порядок и расположенные рядом здания, в том числе Центра культуры. Большая работа проделана и в местной школе № 2.

Современный зал бокса, обновленные дороги – узнали, как в Миорах готовятся к областным «Дожинкам»-4

Татьяна Фурс, жительница Миор:
Мне очень приятно видеть, как преображаются наши Миоры. Я прожила здесь всю жизнь, поэтому мне нравится, как меняется наш город. Я очень счастлива!

Современный зал бокса, обновленные дороги – узнали, как в Миорах готовятся к областным «Дожинкам»-6

Александр Ярохнович, председатель Миорского районного исполнительного комитета:
У аграриев не так много праздников осталось, их надо поддерживать. Сегодня люди, которые работают на земле, реально работают без выходных, с утра до зари. Поэтому это обязательно должно быть. Как дополнительная возможность самим уйти от застоявшихся будней. Естественно, это большая поддержка со стороны государства и финансовыми ресурсами для приведения города в порядок, для вдохновения новой жизни.

Современный зал бокса, обновленные дороги – узнали, как в Миорах готовятся к областным «Дожинкам»-8

Всего к «Дожинкам» в городе обновили более сотни объектов. Изменения коснулись и спортивной сферы. В Миорах появился современный зал бокса – особенно долгожданный для местной школы, которая известна своими результатами, хотя тренироваться спортсменам до сих пор приходилось в весьма скромных условиях. Теперь у юных боксеров – полноценная база для подготовки и дальнейшего роста.

Андрей Бабейко, руководитель строительного проекта:
Реконструкция предусмотрена существующего помещения с пристройкой хозяйственно-бытовых помещений. Предусмотрен ринг, боксерские груши, тренажеры и вспомогательное помещение. 

Современный зал бокса, обновленные дороги – узнали, как в Миорах готовятся к областным «Дожинкам»-10

Обновили в городе и жилой фонд, а вместе с ним привели в порядок дворы: здесь появились удобные дорожки. Но на этом обновление Миор не закончится. Подготовка к областным «Дожинкам» – лишь один из этапов благоустройства районного центра.

# Дожинки # Социальная инфраструктура

Другие новости рубрики

Все новости
Увидеть все своими глазами – компания «Дана Астра» проводит экскурсии по комплексу «Минск-Мир»
21 августа 2026 18:32

Увидеть все своими глазами – компания «Дана Астра» проводит экскурсии по комплексу «Минск-Мир»

На низком старте – более 2,5 тыс. белорусских школ готовятся к 1 сентября
21 августа 2026 18:02

На низком старте – более 2,5 тыс. белорусских школ готовятся к 1 сентября

Уборочная зерновых колосовых в Буда-Кошелевском районе вышла на финишную прямую
21 августа 2026 17:58

Уборочная зерновых колосовых в Буда-Кошелевском районе вышла на финишную прямую