Современный зал бокса, обновленные дороги – узнали, как в Миорах готовятся к областным «Дожинкам»

Жатва в Беларуси приближается к завершению. Аграрии уже прошли более 93% площадей. В стране намолочено свыше 8 миллионов 452 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Главная задача, поставленная Президентом, – собрать урожай в срок и без потерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чествовать лидеров уборочной кампании будут во время областных «Дожинок» – они пройдут во всех регионах. Ну а пока наводят лоск в городах, которые примут гостей праздника урожая. В Витебской области – это Миоры.

Перемены уже видны. Около 10 километров дорог получили новое покрытие. Преобразилась и центральная площадь райцентра. Здесь завершено благоустройство. Привели в порядок и расположенные рядом здания, в том числе Центра культуры. Большая работа проделана и в местной школе № 2.

Татьяна Фурс, жительница Миор:

Мне очень приятно видеть, как преображаются наши Миоры. Я прожила здесь всю жизнь, поэтому мне нравится, как меняется наш город. Я очень счастлива!

Александр Ярохнович, председатель Миорского районного исполнительного комитета:

У аграриев не так много праздников осталось, их надо поддерживать. Сегодня люди, которые работают на земле, реально работают без выходных, с утра до зари. Поэтому это обязательно должно быть. Как дополнительная возможность самим уйти от застоявшихся будней. Естественно, это большая поддержка со стороны государства и финансовыми ресурсами для приведения города в порядок, для вдохновения новой жизни.

Всего к «Дожинкам» в городе обновили более сотни объектов. Изменения коснулись и спортивной сферы. В Миорах появился современный зал бокса – особенно долгожданный для местной школы, которая известна своими результатами, хотя тренироваться спортсменам до сих пор приходилось в весьма скромных условиях. Теперь у юных боксеров – полноценная база для подготовки и дальнейшего роста. Андрей Бабейко, руководитель строительного проекта:

Реконструкция предусмотрена существующего помещения с пристройкой хозяйственно-бытовых помещений. Предусмотрен ринг, боксерские груши, тренажеры и вспомогательное помещение.