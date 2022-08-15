«Родители не могут кормить своих детей». Испанский коммунист ответил, как на ЕС повлиял кризис

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студию ток-шоу « По существу » придет европолитик, чтобы в прямом эфире обсудить с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Алена Сырова, СТВ: Наши зрители, которые особенно пристально следят за эфирами, в том числе и ток-шоу, очень часто упрекают нас, что мы якобы спекулируем на ситуации в Европе, вызванной санкциями, мол, мы все показываем эти пустые полки, рассуждаем, как будет зимой. В связи с этим вопрос к первоисточнику. Альберт, несколько дней назад проскочила информация, что Испания вступает в режим энергосбережения, который будет действовать до 1 ноября следующего года. При этом у Испании ситуация с газом обстоит несколько лучше, чем у соседей по ЕС. Вроде как вы могли бы себе позволить жить чуть комфортнее, чуть шире. Как сейчас обстановка и действительно ли жители стран ЕС и Испании готовятся к такой холодной зиме?

Альберт Сантин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии (Испания):

Чтобы это понять, надо брать во внимание системы, которые у них есть: система образования, здравоохранения. Чтобы понять конкретный пример, обратимся к тем данным, которые я уже говорил, что на испанское население приходится 30 % бедности. Это означает, что среди каждых десяти жителей три находятся в бедности. Среди всего этого населения – 1 миллион 700 тысяч школьников. Они не получают теперь стипендию по еде, потому что раньше в школах она давалась, но теперь родители не могут кормить своих детей и просят, чтобы открывались эти столовые, чтобы они могли помогать. Мы говорим про базовое право человека на хорошее жилье. Выходит, что 5 миллионов квартир, которые есть в Испании, принадлежат правительству и олигархам, поэтому остальным не хватает места, чтобы жить.

Алена Сырова:

Но не сейчас же ситуация возникла.