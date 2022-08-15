«Нас ругали за то, что мы знаем своего Президента». Почему белорусский тренд госуправления стал самым главным и интересным?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Кирилл Казаков, СТВ:

Нас очень часто лет 15-20 назад ругали за то, что мы знаем своего Президента. Как это звучало? Вот, посмотрите. Живет Бельгия. Вы знаете президента Бельгии? Или короля Бельгии, как его зовут? А бог его знает. Живет и живет. Или премьер-министр – как бы без разницы. Алена Сырова, СТВ:

Это тезис, что в благополучных странах людям совершенно плевать на политику. Кирилл Казаков:

И вдруг оказалось, что эти самые оторванные от людей политики творят бог весть что, и люди действительно удивляются. Я выбрал тебя или не выбрал, а коммуналка у меня подорожала в пять раз. И вдруг резко оказалось, что стремление к нашему белорусскому авторитаризму со стороны поляков видно в том же Тересполе. Правда ли, что белорусский тренд народоуправления, государственного управления оказался сейчас самым главным и интересным?