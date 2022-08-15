«Нас ругали за то, что мы знаем своего Президента». Почему белорусский тренд госуправления стал самым главным и интересным?
Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Кирилл Казаков, СТВ:
Нас очень часто лет 15-20 назад ругали за то, что мы знаем своего Президента. Как это звучало? Вот, посмотрите. Живет Бельгия. Вы знаете президента Бельгии? Или короля Бельгии, как его зовут? А бог его знает. Живет и живет. Или премьер-министр – как бы без разницы.
Алена Сырова, СТВ:
Это тезис, что в благополучных странах людям совершенно плевать на политику.
Кирилл Казаков:
И вдруг оказалось, что эти самые оторванные от людей политики творят бог весть что, и люди действительно удивляются. Я выбрал тебя или не выбрал, а коммуналка у меня подорожала в пять раз. И вдруг резко оказалось, что стремление к нашему белорусскому авторитаризму со стороны поляков видно в том же Тересполе. Правда ли, что белорусский тренд народоуправления, государственного управления оказался сейчас самым главным и интересным?
Дмитрий Роговцов, декан факультета экономики и права МГУ им. А.А. Кулешова, кандидат политических наук:
Я бы еще отметил тот факт, что белорусы (по сравнению с нашими западными соседями) обладают высокой политической культурой. Говорю как политолог. У политологов есть такая поговорка: если ты не интересуешься политикой, политика заинтересуется вами. Политика заглянет в ваш холодильник, заберется в ваш кошелек. Поэтому Президент нашей страны на протяжении всего своего руководства осуществлял это ручное управление (с этого все смеялись). Мы видели процессы реиндустриализации регионов. Мы видим, что Литва, Латвия, Эстония отказались от серьезных индустриальных проектов. В Эстонии даже, насколько я знаю, нет железной дороги, потому что невыгодно.
Кирилл Казаков:
Да у них заводы по производству шпрот закрыли. Казалось бы, чем та Латвия еще известна?
Дмитрий Роговцов:
А у нас создается соответствующая новая отрасль, создаются новые направления. Действительно, все смеялись о том, что Президент днюет и ночует, когда происходит битва за урожай, это было в начале 1990-х, 2000-х годов, за то, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Теперь наша страна на 7 миллиардов экспортирует продукцию.
Алена Сырова:
Давайте сядем, сложим ручки и будет почевать на лаврах.
Николай Щекин, политолог:
Это ручное управление в современном мире действительно получилось эффективным, дало свой эффект. Посмотрите даже последнее совещание Совмина. В последнее время нечасто происходит, когда глава государства проводит его, но ведь в основе всего, главный вопрос – это кадровая политика, дисциплина, ответственность.
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