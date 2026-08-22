Аналитик БИСИ: работа посольств Беларуси и Мьянмы даст бизнесу сигнал, что мы работаем в долгосрочную
От поставок техники до высоких технологий. Минск и Нейпьидо переходят к стратегическому партнерству, закрепив взаимное доверие на высшем уровне подписанием пакета соглашений. Накануне во Дворце Независимости состоялись масштабные переговоры Александра Лукашенко с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диалог лидеров прошел как в узком, так и в расширенном составах. Президенты синхронизировали позиции по ключевым геополитическим вызовам и наметили векторы для дальнейшей совместной работы. В фокусе внимания – подписанная ранее дорожная карта развития до 2028 года. Партнеры предметно обсудили масштабную кооперацию в промышленности, взаимные поставки тяжелой техники, проекты в сфере агропромышленного комплекса, а также взаимодействие в области высоких технологий, фармацевтики, науки и образования.
Лукашенко: Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым
Наша страна готова полностью обеспечить потребности азиатской республики в технике и технологиях в различных сферах. Но, чтобы масштабная «дорожная карта» работала без сбоев, каждому шагу необходимо глубокое аналитическое сопровождение. Стороны накануне подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между аналитическими центрами двух стран. Почему в фундамент экономического партнерства закладывают именно политические механизмы, рассказали в Белорусском институте стратегических исследований.
Сергей Томашов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Если рассматривать целую матрицу взаимодействия с другой страной, сюда входит как политический аспект, так и экономический. И вот в политическом аспекте, конечно, важный фактор – это наличие устойчивых двухсторонних связей именно в сфере дипломатии. Поскольку полноценная работа двух посольств, а наше посольство будет открыто до конца этого года, до 1 ноября, позволит дать четкий сигнал и бизнесу, и нашему бизнесу, и мьянмовскому бизнесу о том, что мы работаем в долгосрочную.
Новые договоренности открывают для отечественных предприятий прямой выход на масштабный и перспективный рынок Юго-Восточной Азии. Конкретные результаты в виде новых поставок белорусской техники и реализации высокотехнологичных проектов стороны рассчитывают увидеть к концу 2026 года.