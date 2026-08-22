Аналитик БИСИ: работа посольств Беларуси и Мьянмы даст бизнесу сигнал, что мы работаем в долгосрочную

От поставок техники до высоких технологий. Минск и Нейпьидо переходят к стратегическому партнерству, закрепив взаимное доверие на высшем уровне подписанием пакета соглашений. Накануне во Дворце Независимости состоялись масштабные переговоры Александра Лукашенко с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог лидеров прошел как в узком, так и в расширенном составах. Президенты синхронизировали позиции по ключевым геополитическим вызовам и наметили векторы для дальнейшей совместной работы. В фокусе внимания – подписанная ранее дорожная карта развития до 2028 года. Партнеры предметно обсудили масштабную кооперацию в промышленности, взаимные поставки тяжелой техники, проекты в сфере агропромышленного комплекса, а также взаимодействие в области высоких технологий, фармацевтики, науки и образования.

Лукашенко: Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым

Наша страна готова полностью обеспечить потребности азиатской республики в технике и технологиях в различных сферах. Но, чтобы масштабная «дорожная карта» работала без сбоев, каждому шагу необходимо глубокое аналитическое сопровождение. Стороны накануне подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между аналитическими центрами двух стран. Почему в фундамент экономического партнерства закладывают именно политические механизмы, рассказали в Белорусском институте стратегических исследований.