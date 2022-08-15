Всё исходит от правительства. О каких проблемах в ЕС рассказал коммунист из Испании?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Алена Сырова, СТВ:

Мы тут много говорим о том, что происходит в западных странах. Наверное, будем апеллировать к вам как человеку, который непосредственно своими глазами видит и ощущает. Вот действительно ли есть разрыв между интересами граждан и интересами правительств? При том правительств не только отдельно взять Испанию или Германию, отдельных стран, но и между высшим руководством всего Евросоюза. Как мне видится, вообще есть три отдельных разных мнения. А, может, даже больше.