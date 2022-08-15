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Всё исходит от правительства. О каких проблемах в ЕС рассказал коммунист из Испании?

15 августа 2022 18:12
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Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.  

Всё исходит от правительства. О каких проблемах в ЕС рассказал коммунист из Испании?-1

Алена Сырова, СТВ:  
Мы тут много говорим о том, что происходит в западных странах. Наверное, будем апеллировать к вам как человеку, который непосредственно своими глазами видит и ощущает. Вот действительно ли есть разрыв между интересами граждан и интересами правительств? При том правительств не только отдельно взять Испанию или Германию, отдельных стран, но и между высшим руководством всего Евросоюза. Как мне видится, вообще есть три отдельных разных мнения. А, может, даже больше.  

Всё исходит от правительства. О каких проблемах в ЕС рассказал коммунист из Испании?-4

Альберт Сантин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии комитетов Каталонии (Испания):  
Надо понимать, что в Испании цифра безработицы является наиболее высокой. И бедность с каждым годом становится все выше и выше. Чтобы понимать, мы можем обратить внимание на то, что уровень безработицы среди активного населения (взрослых людей) равняется 20 %, среди молодежи это 20 %, из чего выходит 30 % бедности. Поэтому все, что происходит, конечно же, исходит от правительства.  

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# Кризис в ЕС # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Альберт Сантин # Фотофакт

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