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Молдованам придется платить за газ почти в 2 раза больше

21 августа 2026 20:03
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Серьезный удар по кошелькам жителей Молдовы – с 1 сентября тарифы на газ в стране почти на 41 %. За один кубометр гражданам придется платить 20 леев – это примерно 1 доллар 20 центов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило этот шаг, чтобы спасти поставщиков от миллионных убытков. Главный фактор подорожания – резкий рост европейских цен на топливо из-за ближневосточного конфликта, ажиотажного спроса перед зимой и высокого спроса на сжиженное топливо.

В результате средняя стоимость закупки для республики подскочила в полтора раза. Чтобы сгладить ценовые колебания в дальнейшем, власти планируют корректировать тарифы каждые три месяца. При этом в энергетическом секторе страны уже введен режим повышенной готовности из-за рисков веерных отключений.

Самый высокий годовой рост цен на топливо в ЕС зафиксировали в Румынии.

# Экономический кризис # Новости Молдовы

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