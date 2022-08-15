«Президент пошёл по другому пути». Как Беларусь добивается успеха в импортозамещении?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студию ток-шоу «По существу» придет европолитик, чтобы в прямом эфире обсудить с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Алена Сырова, СТВ:

Речь о том же импортозамещении и о той самой многовекторности, с которой мы прожили достаточно долго. Это то, о чем говорил Александр Лукашенко неоднократно и много лет назад. Но, согласитесь, если бы мы сейчас вдруг за все это спохватились, то ситуация была бы совсем не такой.