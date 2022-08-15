«Президент пошёл по другому пути». Как Беларусь добивается успеха в импортозамещении?
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Алена Сырова, СТВ:
Речь о том же импортозамещении и о той самой многовекторности, с которой мы прожили достаточно долго. Это то, о чем говорил Александр Лукашенко неоднократно и много лет назад. Но, согласитесь, если бы мы сейчас вдруг за все это спохватились, то ситуация была бы совсем не такой.
Николай Щекин, политолог:
Мы же 25 лет шли к этому импортозамещению, сколько было программ. Возрождение развития села и много других вещей. Если бы этих программ не было, а в нашей небольшой Беларуси можно было надеяться, что нам привезут, мы купим. Но Президент пошел по другому пути.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Тем не менее мы добились. Мне даже больше нравится слово не импортозамещение, а импортонедопущение. В сельском хозяйстве, в аграрном секторе мы этого фактически добились. Мы полностью обеспечили продовольствием свое население и в прошедшем году на 7 миллиардов долларов продали в другие страны. Вообще тема ценообразования очень сложная. На днях опять Александр Григорьевич Лукашенко критиковал некоторых руководителей, которые начали ускоренными темпами поставлять молочную продукцию на внешние рынки, забывая о внутреннем рынке. Почему это? Потому что там появились так называемые премиальные рынки. Выше цена – больше маржинальность.
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