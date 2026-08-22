Автопробег электротранспорта стартовал в Минске

В путь отправились более 15 современных электрокаров. Участники проедут около 150 километров по маршруту «Минск – Островец». Главная цель – показать, как запуск Белорусской атомной электростанции дал мощный импульс развитию «зеленого» транспорта в нашей стране.

Александр Блашкевич, инженер-программист Белорусской атомной электростанции:

Электромобиль для меня в первую очередь – это удобство, экономия, практичность. Ну и намного удобнее в городе. Более динамично, более быстро, удобно.

Популярность электротранспорта в Беларуси растет. Сегодня в стране насчитывается более 65 тысяч электрокаров. Планируется, что к 2030 году их будет не менее 300 тысяч. Увеличится и количество зарядных станций. С нынешних 2 тысяч 700 до 15 тысяч.