Автопробег электротранспорта стартовал в Минске
Зеленый свет технологиям будущего. Из Минска стартовал автопробег электромобилей. Проект приурочен ко Дню города атомщиков – Островца. Организовали экомарафон Министерство энергетики Беларуси и госкорпорация «Росатом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В путь отправились более 15 современных электрокаров. Участники проедут около 150 километров по маршруту «Минск – Островец». Главная цель – показать, как запуск Белорусской атомной электростанции дал мощный импульс развитию «зеленого» транспорта в нашей стране.
Александр Блашкевич, инженер-программист Белорусской атомной электростанции:
Электромобиль для меня в первую очередь – это удобство, экономия, практичность. Ну и намного удобнее в городе. Более динамично, более быстро, удобно.
Популярность электротранспорта в Беларуси растет. Сегодня в стране насчитывается более 65 тысяч электрокаров. Планируется, что к 2030 году их будет не менее 300 тысяч. Увеличится и количество зарядных станций. С нынешних 2 тысяч 700 до 15 тысяч.
Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
Появление именно этого надежного и стабильного источника электрической энергии послужило поводом сформировать на уровне главы государства, на уровне правительства такие подходы, которые бы стимулировали развитие электротранспорта в Республике Беларусь. Интеграция Белорусской атомной электростанции запустила такую череду процессов, которая привела к тому, что сегодня на дорогах нашей страны ездят больше 65 тысяч электромобилей.
Увидеть будущее экологичного транспорта можно уже сегодня. В Островце 22 августа развернется большая интерактивная выставка. Там представят новейшие модели электрокаров, а также в подробностях расскажут о преимуществах машин.