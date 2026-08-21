«Мешков Брест» выиграл второй матч на предсезонном товарищеском турнире

В Бресте продолжается предсезонный товарищеский турнир по гандболу, в котором принимают участие четыре команды: два белорусских клуба, московский ЦСКА и «Потайсса» из Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 августа «Мешков Брест» встречался с гродненским «Крононом». Дружины продемонстрировали плотную борьбу и долгое время шли вровень, на перерыв хозяева отправились с перевесом всего в один мяч.

После возобновления игры комфортным преимуществом завладели «мешковцы», сумели упрочить его и праздновали итоговую викторию с результатом 35:30. Самым результативным в составе победителей стал Мартин Потиск – на счету словацкого разыгрывающего восемь мячей.