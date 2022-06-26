Совместная политика, военное сотрудничество и мировая торговля. Какие вопросы обсудили Путин и Лукашенко?

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла в день 30-летия установления дипломатических отношений между Минском и Москвой, и в нынешних внешних условиях наше двустороннее сотрудничество приобретает особое звучание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За 30 лет отношения Беларуси и России переживали всякое, что тут таить, но главное – результат, который именно сейчас можно оценить. И вот всего лишь один, но какой показатель общего прогресса – более 38 миллиардов долларов совместного товарооборота. И, казалось, страны заключили все мыслимые сделки, торговый потенциал исчерпан, но этот год показывает, что возможностей еще море.

Кстати о море. Александр Лукашенко побывал на стройке белорусского порта в Бронке. Свое место на берегу Финского залива – это прямой выход в Азию, в тот же Китай. Да и, в конце концов, не надо зависеть от настроений Прибалтики или Украины. Там сильны подводные течения. Нам с ними явно не по пути. Много говорили и о безопасности, в том числе Союзного государства. СМИ моментально отреагировали на новости об оснащении наших самолетов ядерными боезарядами, хотя, если быть точным, речь даже не об этом, а только о возможности их перевозить. Мол, Лукашенко и Путин решили всех напугать. Но лидеры вряд ли преследовали эти цели. Основные посылы президентов – прямые и, что называется, между строк, – а еще атмосферу и детали переговоров изучала наш политический обозреватель Алена Сырова.

За первые месяцы 2022-го Александр Лукашенко и Владимир Путин лично встречались уже шесть раз, ровно столько, сколько за весь 2021 год. Оно и понятно, обстановка вокруг наших стран разряженнее не становится, напротив, давление лишь усиливается. И координировать совместные действия союзникам крайне важно с глазу на глаз. В географии встреч 2022 года Москва, Сочи, Дальний Восток. В этот раз местом для официальной части переговоров выбран Санкт-Петербург (откуда родом Владимир Путин). И все же прежде двухдневное неформальное общение в Подмосковье. О чем говорили кулуарно, разумеется, известно лишь двоим лидерам. И все же допустимым Александр Лукашенко поделился накануне во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга. Разговор с Александром Бегловым состоялся сразу по прибытии белорусского борта № 1. Лукашенко: «Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно в экономике» (читать далее).

К слову, у губернатора был плотный график, в Петербурге в тот вечер проходил Всероссийский выпускной. Красивая церемония символичной встречи «Алых парусов» в акватории Невы собрала десятки тысяч молодых людей. И что примечательно, в какой-то момент в музыкальном сопровождении зазвучали знакомые белорусские ноты. Общественность гадает, был ли это реверанс в адрес главы Беларуси или так совпало?

Впрочем, на политическом уровне для белорусско-российских отношений куда большее значение имеет 30-летие с начала установления дипломатических связей между нашими странами. За это время – чего скрывать? – бывало всякое, но всегда находился общий язык, а события последнего времени еще больше показали кто есть кто и взаимную ценность союзников. Так что друг друга есть с чем поздравить.

Владимир Путин, президент России:

День не рядовой, поэтому мы с вами договаривались увидеться. И объем нашего взаимодействия такой, что требует постоянной сверки часов, что мы и делаем.

Санкционное давление коллективного Запада, постоянные обвинения, угрозы в адрес России. Владимир Путин накануне встречи с Александром Лукашенко принимал участие в конференции стран БРИКС. Участников организации беспокоит мировой продовольственный кризис, вызванный в том числе ограничениями на поставку удобрений из Беларуси и России. Когда западные партнеры вводили санкции пакет за пакетом, почему-то не подумали о том, как это скажется на наполнении продуктовых пакетов их граждан, а теперь ищут виноватых.

Владимир Путин:

Что касается удобрений, у нас 15 %, по-моему, мировой торговли и 25 процентов по некоторым видам удобрений. Это очень значительный объем на мировых рынках. Недовложение удобрений снижает виды на урожай на следующий год. Все это очень печально. Но мы с вами договаривались предпринять все, что от нас зависит, все действия предпринять, которые от нас зависят, чтобы – повторяю еще раз – удовлетворять спросы наших потребителей, наших клиентов (здесь подробнее).

К слову, еще во время встречи с Бегловым президент нашей страны озвучил намерение переориентировать перевалку около 20 миллионов тонн грузов на местные порты и уже следующим утром ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке – единственном глубоководном терминале в большой гавани Санкт-Петербурга. Проект полностью поддержан главой России. «Там будет самый мощный порт». Лукашенко о строительстве белорусского терминала в Петербурге (подробности тут).

И если с экономикой с большего все позитивно, товарооборот между Беларусью и Россией прирастает, импортозамещение вот-вот наладим, то вопросы военной безопасности вселяют беспокойство. Александр Лукашенко озвучивает факты: по ту сторону нашей западной границы значительно увеличилась интенсивность тренировочных полетов авиации, способной нести ядерные заряды. Лукашенко: «Я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия» (здесь подробности).

Владимир Путин считает, что зеркально отвечать пока преждевременно. Однако сложа руки никто сидеть не будет. Белорусские штурмовики Су-25 модернизируют на российских заводах и адаптируют под выполнение таких задач.

Владимир Путин:

Мы с вами договоримся, как это сделать и соответствующим образом начать подготовку летного состава. Вот эта фраза красноречиво характеризует решение важных вопросов между Союзниками. Результат еще одной подобной договоренности в сфере обеспечения нашей общей безопасности увидим в ближайшее время. Владимир Путин: «Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М» (подробнее тут).

Уже без телекамер и журналистов Владимир Путин уведомил Александра Лукашенко о положении дел в Донбассе, наш президент анонсировал желание обсудить ряд экономических вопросов. Но очевидно, основной пласт обсуждений проходил в те два дня, что президенты неформально общались в Завидово, потому как всего-то через два часа после начала официальной встречи в Константиновском дворце белорусский «Борт № 1» уже готовился к вылету на родину.