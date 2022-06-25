Лукашенко: хотят прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению войны

Новости Беларуси. 25 июня Беларусь и Россия отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В этот день в 1992 году стратегическое партнерство наших стран обрело статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 25 июня Беларусь и Россия отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В этот день в 1992 году стратегическое партнерство наших стран обрело статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По случаю знаменательной даты Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями. А чуть позже смогли поздравить друг друга уже лично. В Константиновском дворце Санкт-Петербурга идут официальные переговоры президентов.
На повестке целый ряд актуальных вопросов – от экономики до безопасности. И все же с учетом нарастающей угрозы мирового голода и продовольственного кризиса из-за ограничения поставок удобрений из Беларуси и России важнейшей темой стала возможность объединить усилия и проработать варианты удовлетворения потребностей рынков в продукции из наших стран и, разумеется, удобрений. По некоторым позициям мы закрываем четверть объема, и понятно, что нехватка больно сказывается на всех.
Кроме того, не добавляют спокойствия и решения литовских властей ограничивать транзит товаров в ЕС через Калининград. Александр Лукашенко изоляцию региона трактует однозначно.
Владимир Путин: «Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Подробнее здесь.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
У нас же проблем нет ни с поставками зерна, ни удобрений на рынок. Не надо на нас это вешать.
Владимир Путин, президент России:
Именно об этом я хотел поговорить, потому что многие наши партнеры просят об увеличении поставок. Надо просто проговорить детали, связанные с логистикой. В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду (до следующего лета) мы готовы поставить свыше 50 миллионов тонн. Но я знаю, что и Беларусь наращивает производство. Под вашим руководством белорусское сельское хозяйство развивается очень уверенно, успешно. А что касается удобрений, здесь надо приложить усилие, чтобы помочь нашим традиционным партнерам.
Александр Лукашенко:
В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то войны уже. Это же недопустимо, подобные вещи в современных условиях.