Прямой эфир

Лукашенко: хотят прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению войны

25 июня 2022 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 июня Беларусь и Россия отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В этот день в 1992 году стратегическое партнерство наших стран обрело статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: хотят прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению войны-1

По случаю знаменательной даты Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями. А чуть позже смогли поздравить друг друга уже лично. В Константиновском дворце Санкт-Петербурга идут официальные переговоры президентов.

Лукашенко: хотят прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению войны-4

На повестке целый ряд актуальных вопросов – от экономики до безопасности. И все же с учетом нарастающей угрозы мирового голода и продовольственного кризиса из-за ограничения поставок удобрений из Беларуси и России важнейшей темой стала возможность объединить усилия и проработать варианты удовлетворения потребностей рынков в продукции из наших стран и, разумеется, удобрений. По некоторым позициям мы закрываем четверть объема, и понятно, что нехватка больно сказывается на всех.

Кроме того, не добавляют спокойствия и решения литовских властей ограничивать транзит товаров в ЕС через Калининград. Александр Лукашенко изоляцию региона трактует однозначно.

Владимир Путин: «Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Подробнее здесь.

Лукашенко: хотят прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению войны-7

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
У нас же проблем нет ни с поставками зерна, ни удобрений на рынок. Не надо на нас это вешать.

Лукашенко: хотят прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению войны-10

Владимир Путин, президент России:
Именно об этом я хотел поговорить, потому что многие наши партнеры просят об увеличении поставок. Надо просто проговорить детали, связанные с логистикой. В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду (до следующего лета) мы готовы поставить свыше 50 миллионов тонн. Но я знаю, что и Беларусь наращивает производство. Под вашим руководством белорусское сельское хозяйство развивается очень уверенно, успешно. А что касается удобрений, здесь надо приложить усилие, чтобы помочь нашим традиционным партнерам.

Александр Лукашенко:
В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то войны уже. Это же недопустимо, подобные вещи в современных условиях.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Телеканал ОНТ отмечает 20-летие. Почему его так любят зрители?
25 июня 2022 16:49

Телеканал ОНТ отмечает 20-летие. Почему его так любят зрители?

Владимир Путин: «Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М»
25 июня 2022 16:37

Владимир Путин: «Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М»

Азарёнок: убитые аккаунты укронацистов продолжают жить, дальше пишут русским и белорусам мерзости
25 июня 2022 15:57

Азарёнок: убитые аккаунты укронацистов продолжают жить, дальше пишут русским и белорусам мерзости