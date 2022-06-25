Лукашенко: хотят прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению войны

Новости Беларуси. 25 июня Беларусь и Россия отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В этот день в 1992 году стратегическое партнерство наших стран обрело статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По случаю знаменательной даты Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями. А чуть позже смогли поздравить друг друга уже лично. В Константиновском дворце Санкт-Петербурга идут официальные переговоры президентов.

На повестке целый ряд актуальных вопросов – от экономики до безопасности. И все же с учетом нарастающей угрозы мирового голода и продовольственного кризиса из-за ограничения поставок удобрений из Беларуси и России важнейшей темой стала возможность объединить усилия и проработать варианты удовлетворения потребностей рынков в продукции из наших стран и, разумеется, удобрений. По некоторым позициям мы закрываем четверть объема, и понятно, что нехватка больно сказывается на всех. Кроме того, не добавляют спокойствия и решения литовских властей ограничивать транзит товаров в ЕС через Калининград. Александр Лукашенко изоляцию региона трактует однозначно. Владимир Путин: «Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Подробнее здесь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас же проблем нет ни с поставками зерна, ни удобрений на рынок. Не надо на нас это вешать.