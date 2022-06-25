Владимир Путин: «Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М»

Новости Беларуси. 25 июня Беларусь и Россия отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В этот день в 1992 году стратегическое партнерство наших стран обрело статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По случаю знаменательной даты Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями. А чуть позже смогли поздравить друг друга уже лично. В Константиновском дворце Санкт-Петербурга проходят официальные переговоры президентов.