Владимир Путин: «Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М»
Новости Беларуси. 25 июня Беларусь и Россия отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В этот день в 1992 году стратегическое партнерство наших стран обрело статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По случаю знаменательной даты Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями. А чуть позже смогли поздравить друг друга уже лично. В Константиновском дворце Санкт-Петербурга проходят официальные переговоры президентов.
Что касается безопасности в регионе, Владимир Путин проинформировал Александра Лукашенко о положении дел в Донбассе. В свою очередь президент Беларуси озвучил опасения в связи с действиями НАТО у западных границ Союзного государства. Речь о тренировочных полетах авиации, способной нести ядерные заряды. Возможно, нужно предпринять зеркальные меры, и здесь не обойтись без помощи союзников.
Владимир Путин, президент России:
Я предлагаю следующее: на вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов СУ-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать и соответствующим образом начать подготовку летного состава. Это первое. И второе. Как мы с вами договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято: мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.
Лукашенко: хотят прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению войны – подробности.