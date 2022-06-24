Лукашенко: «Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно в экономике»

И сразу провел разговор с Александром Бегловым. Президент отметил: эта встреча носит отнюдь не ритуальный характер, а является логичным и закономерным продолжением и февральского разговора в Минске, и глобальной работы над эффективным взаимодействием наших стран в рамках Союзного государства. Александр Лукашенко уверен, что в ближайшем будущем Беларусь и Россия выйдут на необходимый уровень сотрудничества и работа с Петербургом может ускорить достижение общей цели. Тем более что, несмотря на постоянно развивающийся товарооборот, нам есть где прибавлять. И поведение западных партнеров лишь способствует поиску новых выгодных для нас направлений сотрудничества. Беларусь не раз заявляла о готовности переориентировать перевалку своих грузов через российские порты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно в экономике. Об этом говорит и наш товарооборот, который прирастает ежегодно. По 15 % прошлые годы к предыдущему. И видим и в этом году серьезный рост товарооборота. Мы производим много того, в чем нуждается Питер. В то же время мы очень много покупаем вашего товара. Так будет всегда. Вы для нас очень близкие люди. Есть о чем поговорить, особенно в плане давления с Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать, свои потоки, на ваши порты. И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места.