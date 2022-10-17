«Сохранили, поставили точку, пошли дальше». Эксперты рассказали, почему такого с СНГ никогда не случится

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Петр Петровский, политолог:

Вопрос здесь в чем? Передел куда, во что и для чего. Вот мы говорим: постсоветское пространство. Уже сам термин – это было советское, стало постсоветское. То есть такое ретроградство, ретроспектива, развод. Знаете, два разведенных супруга начинают делить имущество, но никак его не разделят. Доходит до военных действий. Вопрос возникает в том, а где образ будущего всех нас? Кирилл Казаков, СТВ:

Для меня Союзное государство России и Беларуси. Для меня лично. Петр Петровский:

Хорошо, Союзное государство России и Беларуси. СССР – строим коммунизм, светлое будущее. Запад – либеральная буржуазная демократия, права человека, геи, лесбиянки и прочее. Китайцы сегодня говорят: сообщество единой судьбы. А что мы предлагаем? Главная проблема сегодня, чтобы СНГ перестало быть разводной точкой и не ассоциировалось только с какими-то гуманитарными проектами о памяти Великой Отечественной войны, которые, кстати, у них хорошо получаются. Поэтому нашей задачей выступает создание образа будущего. И стратегия.

Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:

Понятно, разговор об ООН, о верхушке надстроечной структуры мировой. Но понимание, что СНГ – не только дискуссии на саммитах, должно было прийти уже, коллеги. Каждый год мы работаем не только в гуманитарной сфере, не только по упоминанию памяти. Даже на этом саммите, если вы посмотрите названия документов, там прорывных много. В прошлом году я рассказывал вам о едином рынке, которого не было. Это капитализм, вообще-то. Куда мы идем? В капитализм. Документов тысячи, это вам ничего не скажет. Но Украина до сих пор не вышла из них. Вы себе отдайте отчет, что они работают даже в Украине сегодня. Многие документы. Не все далеко для Украины, не все для Молдовы, спектр западный, но я бы вам рассказал, что организация эта – наличие огромных миллионов людей, которые сотрудничают между собой по разным направлениям. Ежедневно, ежегодно, ежечасно. Есть планы, есть без планов. И это развивается. Не то что в экономике. Алена Сырова, СТВ:

А если система выстроена, зачем тогда, в принципе, дальше? Сохранили, поставили точку, пошли дальше.

Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Именно в этих условиях союз Беларуси и России и должен стать вот этой центробежной, мотивирующей и объединяющей силой. Стремительной силой, которая и в дальнейшем поступит драйвером союзной интеграции. Только на наших примерах.