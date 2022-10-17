Что поменяется с изменением должности главы СНГ?

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу « По существу » в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Алена Сырова, СТВ: Тогда тут же возникает вопрос о состоятельности и необходимости сохранения СНГ, коль скоро мы заговорили о саммите, который прошел на прошлой неделе. Действительно, есть что сказать. Из таких наблюдений – мы обсуждали, что действительно, наверное, этот саммит был одним из самых острых и предметных за последнее время, потому что главам государств явно было что сказать. Подтверждает тот факт и отсутствие СМИ, отсутствие как таковой трансляции прямой. Потом уже делились фрагментами, что называется, для прессы. Тем не менее. Хотя бы из того, что мы слышали, из речи Александра Лукашенко. Действительно есть ряд вопросов, которые, если не решить, то, в принципе, и, наверное, нет смысла говорить о существовании СНГ дальше.

Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:

Давайте по порядку. Даже перечисление, которым вы открыли нашу программу, двусторонние государства, ЕАЭС, СНГ. Вообще-то, честно, посистемно неправильно. Все родилось из СНГ.

Кирилл Казаков, СТВ:

Извините, но я же вам сказал о том, что журналисты, политики в 1991 году называли эту организацию организацией просто-напросто развода стран, которые входили в СССР. И системно, не системно… Мне неинтересно, на самом деле, с точки зрения человека-специалиста, как это. Я как гражданин, обычный гражданин, смотрю и думаю. Есть союз, есть СНГ, есть ОДКБ. Мне-то с этого что?

Алексей Сазонов:

Если вы мне дадите сказать, я продолжу. Все правильно вы говорите, но вопрос в том, что СНГ возникло не только как негативное образование, развод… Негативно. Те, кто создавал СНГ, писал его, какие бы они ни были, мне они не симпатичны, но они были мудрыми людьми. Они заложили туда развитие этой организации. Вот этот тезис развития организации, которая из себя смогла выделить и ОДКБ, и, на разных стадиях, ЕврАзЭС, ЕАЭС. И не только дело в генсекретаре, но развитие организации на этом этапе потребовало еще одного осмысления. И я не удивлюсь, если появятся другие организации. Они все выросли из СНГ.

Кирилл Казаков:

А что даст появление генсекретаря?

Алексей Сазонов:

Сегодня мы можем говорить только гипотетически. Позвольте сказать, что даже иначе работает структура.