Вадим Боровик: семьи из Западной Европы и Северной Америки переезжают, потому что не хотят воспитывать детей в содомии

Вадим Боровик, политолог:

Что мы должны предложить? Такую гуманитарную концепцию и эффективную социально-политическую модель. Мы уже это начали делать. И Россия, и Беларусь закрепили в своих конституциях приверженность к традиционным ценностям, конфессиям, уважение. Кстати говоря, это очень центростремительная сила в каком контексте? Я работаю с иностранным контингентом. Очень много семей из Западной Европы, из Северной Америки переезжают к нам, потому что не хотят воспитывать детей в содомии. Это плюс. Единственное, что наша социально-политическая модель должна быть конкурентной. Во многом она справедлива более, во многом она, так скажем, в большей степени отвечает интересам человека. Но во многом проигрывает. И послушайте. Мы скажем, что мы построили успешную модель, когда к нам будет очередь. Понимаете? В ЕС очередь. Готовы три гей-парада провести, готовы своих детей отправить в 12 лет, возраст полового созревания, и разрешить их усыновлять, только бы туда вступить. И в НАТО входят. Вот когда мы такой союз создадим…

Я, знаете, с российскими друзьями нашими сколько спорил. Вадим Гигин ведет «БелРосТВ». Недавно видел руководителя этого канала. И сколько спорил, говорю: ребята, когда вы с калькулятором подходите к внешней политике, вы выступаете с красивыми речами. Когда-то говорил Жириновский: «Хватит кормить Кавказ!» Кто сейчас воюет? Вот осетин был, министр печати Осетии. Сейчас в Смоленске. Он говорит: наши ребята там уже третья очередь поехала. И молодцы, сражаются. А некоторые ребята, в том числе столичные, выстроились на границе у них там. Нельзя было говорить таких вещей. И нельзя было говорить про Беларусь, что мы кого-то кормим. Никогда Беларусь никто не кормил. Мы оказывали самые качественные геополитические услуги в СНГ, мы поставляли самую качественную продукцию, самую лучшую сельхозтехнику. И только сегодня мы пришли к тому, что это надо сделать. Давайте эти ошибки не допускать, потому что мы сегодня решим вопросы на юге, наведем порядок. А завтра нам опять начнут предъявлять счета. Забыть надо об этих счетах раз и навсегда.

Алена Сырова, СТВ:

Конечно, когда ситуация нормализуется, то никто не застрахован от того, что мы вернемся к старым наболевшим вопросам.

Вадим Боровик:

А мы помним 2019 год, 2020 год. Когда у нас были выборы, нам создавали в том числе и там проблемы. Нельзя было этого делать. Зачем нам было качать ситуацию с этой стороны. А сегодня мы с вами разгребаем. Сами виноваты в этом.