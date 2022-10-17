«Было нечего сказать». Почему Лукашенко высказался на саммите СВМДА, а представитель США – нет?

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу « По существу » в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Коллеги, я бы хотел вернуться к саммиту СВМДА и подчеркнуть такой достаточно важный момент. Я думаю, все обратили внимание, как следили главы государств, которые входят в этот союз, за выступлением нашего Президента. С каким вниманием и пониманием того, что он говорит. Замечу, мы находимся в СВМДА в статусе наблюдателя. В то же время в зале присутствовал представитель США, которые тоже находятся в статусе наблюдателя. И не было представлено слово, не потому что не было представлено, а потому что было нечего сказать. Президента нашего слушали с открытым ртом. И абсолютно верно тезис Александра Григорьевича о том, что если в это время геополитических расколов. Кстати, возвращаясь к началу, был хештег «Мировая перестройка». Я считаю, что не совсем корректно сформулировано. И мне как коммунисту тема перестройки – это вообще красный флаг для быка. Потому что сейчас идет становление нового мира, нового миропорядка. И от того, как правильно говорит наш Президент, в этих геополитических реалиях мы сможем объединиться... Мы, я не позиционирую сейчас страны Запада, центром которого является по сути Беларусь. Страны Азии в том числе.

Кирилл Казаков, СТВ:

Президент же наш сказал, что сейчас время Азии.

Сергей Сыранков:

И здесь был серьезный скрытый подтекст.

Алена Сырова, СТВ:

На самом деле, не только Президент Беларуси об этом говорил. В принципе, все те, кто собрались на этом саммите, как раз таки придерживались тезиса, что сейчас настало время Азии. Иначе бы они туда не приехали, будь у них другая позиция. Очевидно, что назрела необходимость общаться на других площадках, раз прежние уже неэффективные.

Кирилл Казаков:

Но если визу в Нью-Йорк не дают, почему не поехать в Астану.

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