Социальная ответственность бизнеса в Концепции нацбезопасности возрастёт – Вольфович

Какой будет новая редакция Военной доктрины Беларуси и чем завершилось общественное обсуждение Концепции национальной безопасности страны. Два важнейших направления были сегодня, 16 января, в центре внимания Главнокомандующего и участников заседания Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многом изменения в Военную доктрину связаны с изменениями в Концепцию нацбезопасности. И это второй вопрос, который сегодня поднимает перед участниками Совбеза глава государства. Лукашенко: мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом!