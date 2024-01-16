Социальная ответственность бизнеса в Концепции нацбезопасности возрастёт – Вольфович
Какой будет новая редакция Военной доктрины Беларуси и чем завершилось общественное обсуждение Концепции национальной безопасности страны. Два важнейших направления были сегодня, 16 января, в центре внимания Главнокомандующего и участников заседания Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во многом изменения в Военную доктрину связаны с изменениями в Концепцию нацбезопасности. И это второй вопрос, который сегодня поднимает перед участниками Совбеза глава государства.
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Обсуждение действительно было всесторонним, госсекретарь озвучил цифру в семь десятков диалоговых площадок, в реальности же их было в разы больше, если вспомнить сколько раз косвенно или прямо этой темы касались. Только в прямом эфире ток-шоу «По существу» на нашем телеканале за этот год как минимум четырежды. При том высказывались на тему Концепции национальной безопасности не только люди военные. Она ведь затрагивает разные сферы.
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А финальные правки были внесены совсем недавно. С учетом как раз таки общественного мнения. Александр Вольфович поделился, например, что положения о традиционных семейных ценностях корректировал Белорусский союз женщин. Именно они настояли на том, чтобы семья в Концепции была обозначена как союз между мужчиной и женщиной по рождению. Да, кто-то может ухмыльнуться, мол, неактуально для Беларуси. Разработчики же парируют – «пока неактуально». В любом случае куда эффективнее предвидеть, чем потом бить по хвостам.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В ходе общения с профсоюзными организациями было высказано предложение об усилении социальной ответственности бизнеса – это тоже нашло отражение в проекте документа Концепции национальной безопасности.
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