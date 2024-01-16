18 января в Минске стартует благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом»

Новости Беларуси. С добрым сердцем в каждый дом. В Минске стартует благотворительный марафон для детей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его инициаторами выступили городские общественные организации: Белорусский союз женщин, «Белая Русь» и БРСМ. На протяжении месяца в каждом районе Минска будут проходить концерты, театрализованные представления и выставки по сбору денежных средств в помощь детям. Адресная поддержка будет оказана 44-м ребятам с ограниченными возможностями и их семьям.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Поверьте, мы никому не откажем и не оставим без внимания. Мы сделаем все возможное для того, чтобы как-то облегчить жизнь, а скорее, наверное, сделать максимально комфортной, и для родителей уход за своими детьми, и поддержка в том числе, моральная поддержка, безусловно. Но, наверное, самая главная цель – это то, что мы будем все вместе.