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18 января в Минске стартует благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом»

16 января 2024 17:38
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Новости Беларуси. С добрым сердцем в каждый дом. В Минске стартует благотворительный марафон для детей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

18 января в Минске стартует благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом»-1

Его инициаторами выступили городские общественные организации: Белорусский союз женщин, «Белая Русь» и БРСМ. На протяжении месяца в каждом районе Минска будут проходить концерты, театрализованные представления и выставки по сбору денежных средств в помощь детям. Адресная поддержка будет оказана 44-м ребятам с ограниченными возможностями и их семьям.

18 января в Минске стартует благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом»-4

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Поверьте, мы никому не откажем и не оставим без внимания. Мы сделаем все возможное для того, чтобы как-то облегчить жизнь, а скорее, наверное, сделать максимально комфортной, и для родителей уход за своими детьми, и поддержка в том числе, моральная поддержка, безусловно. Но, наверное, самая главная цель – это то, что мы будем все вместе.

18 января в Минске стартует благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом»-7

Присоединиться к благотворительному марафону может каждый. Информация о том, как стать его участником, уже размещена на сайте Мингорисполкома.

# Благотворительная акция # общество # Ольга Чемоданова # Новости Минска и Минской области

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