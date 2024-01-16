Министр обороны прокомментировал обновления в Военной доктрине Беларуси

Какой будет новая редакция Военной доктрины Беларуси и чем завершилось общественное обсуждение Концепции национальной безопасности страны. Два важнейших направления были сегодня, 16 января, в центре внимания Главнокомандующего и участников заседания Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы свыклись с понятием гибридной войны, которого семь лет назад и на слуху широкой общественности-то не было. Мы пережили попытку организации мятежа и цветной революции в стране, у южных границ разгорелся горячий конфликт. И это только вокруг одной Беларуси. А если взглянуть чуть дальше? Сегодняшнее заседание Совбеза Главнокомандующий начал с констатации удручающих фактов, которые были предполагаемы, но, увы, не предотвращены. Лукашенко: мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По мнению специалистов, в новой Военной доктрине происходящие кардинальные изменения в военно-политической обстановке, новые военные опасности учтены в полном объеме.

Александр Лукашенко в силу опыта хорошо понимает: если госаппарат принимает решения, пусть стратегически верные, но без объяснения народу, не может быть взаимопонимания в обществе, не говоря уже о единстве и доверии. Особенно если речь идет о вопросах войны и мира. Именно поэтому ни из доктрины, ни из концепции тайны никто не делал. Напротив, глава государства ратовал за широкое общественное обсуждение. Вообще, со времен ковида Президент стал очень открыто говорить с белорусами о том, что происходит не только в Беларуси, но и вокруг нее, чтобы картина если не складывалась полностью (не все ведь можно рассказать), то хотя бы не была искажена поспешными выводами, от которых Президент часто предостерегает соотечественников. Александр Лукашенко: «Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День, два – будет война. А через три дня – мясорубка». Читать здесь.

Так вот, дабы не быть закормленными этими ягодками до смерти, нужно не глазеть по сторонам, раскрыв рот, а на несколько шагов вперед продумывать всевозможные варианты собственной защиты. Что мы и сделали. Размещение тактического ядерного оружия в прошлом году на нашей территории стало безусловным фактором сдерживания. Обновленная доктрина на законодательном уровне отрегулирует существующие нюансы так, чтобы вопросов ни у кого и впредь не было.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия. Появилась новая глава, где мы четко определяем свои союзнические обязательства перед нашими союзниками. Прежде всего, опираясь на негативный опыт попытки государственного переворота в Казахстане. И еще ряд таких новшеств и нововведений, которые были обсуждены на уровне государственных органов, сегодня в ходе Совета безопасности активно обсуждались определенные главы и разделы Военной доктрины. По результатам работы глава государства поручил еще провести некоторые доработки. И в целом эта работа будет продолжена. Конечный результат мы вынесем на рассмотрение, данный документ, Всебелорусскому народному собранию, которое будет решать: будет она принята или нет (подробнее). По словам министра обороны, новая редакция доктрины будет носить адресный характер, тем не менее мы не станем ни один народ называть вражеским.

Виктор Хренин:

Мы четко подчеркиваем и говорим в ней, что Республика Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств. Но понятийный перечень ощутимо обновили. Так, если раньше выделяли пять классификаций военных конфликтов, в которые может быть вовлечена Беларусь, то теперь...