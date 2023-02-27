Субботин: проект этой Концепции нацбезопасности транслируется на каждый регион

Кирилл Казаков, СТВ:

2010 год – это, в принципе, если так отмотать, 13 лет назад. Мне кажется, немного времени прошло с точки зрения история. Но с точки зрения изменений, которые случились – громадный период. Действительно, мы живем во время СВО, которое проходит в Украине, живем во время тектонических геополитических изменений. И вот в это время нам действительно надо менять каким-то образом нашу Концепцию национальной безопасности, потому что мир изменился. Плюс ко всему год назад мы приняли новую Конституцию на референдуме. Народная Конституция, долго ее обсуждали, выбирали те пункты, которые действительно нам нужны. Прошел год, меняется наше гражданское общество, меняется партийная политическая система, все это нужно учитывать в том числе и в Концепции национальной безопасности.

Алена Сырова, СТВ:

Надо сказать, конечно, что и эту Концепцию национальной безопасности уже будут принимать по новым нашим общим правилам. То есть это будет утверждать ВНС.

Кирилл Казаков:

И Президент на прошлой неделе, говоря об этой Концепции, сказал, что мы ее прятать не будем, как очень многие государства. Мы будем говорить о ней открыто. И, собственно говоря, эта программа в череде этих разговоров, когда мы можем обсудить и, возможно, вспомнить о том, что Концепция национальной безопасности – это не только про оружие. Это и про экономику, и про экологию. Это вообще, собственно говоря, про все то, что есть. Концепция национальной безопасности с точки зрения национальной безопасности понятна. Мы здесь говорим о том, что защищаем страну, собираем урожай, храним какое-то количество. Мы, по сути, где-то готовимся к какому-то ЧП. А с точки зрения регионов? В 2010 году забора с Латвией не было. Трупы из Латвии к нам не выбрасывали. Каким-то образом даже такие чернушные новости повлияют на то, как Концепция национальной безопасности изменит региональную политику?