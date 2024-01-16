Лукашенко поручил доработать проект Военной доктрины

Обновленные Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину Беларуси вынесут на утверждение ВНС. Два важнейших документа стратегического планирования 16 января рассмотрели на заседании Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект обновленной Военной доктрины учитывает изменившуюся обстановку, содержит ряд изменений, но, что немаловажно, по-прежнему сохраняет основополагающие постулаты: нашими национальными ценностями остаются мир, стабильность и безопасность. Среди важных новшеств – в документе прописаны усовершенствованные (еще более оперативные) механизмы реагирования на вызовы, четко определен порядок действий государства в случае возникновения угроз.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Военная доктрина стала адресной. Мы четко называем источники военных угроз нашей стране. Исходя из этого, мы сформулировали те меры, которые будет принимать государство при возникновении рисков, вызовов и угроз. Четко сформулировали, что должны делать госорганы, какие выполнять функции. Появилась новая глава, где мы четко определяем свои союзнические обязательства перед нашими союзниками. Прежде всего, опираясь на негативный опыт попытки государственного переворота в Казахстане. И еще ряд таких новшеств и нововведений.

По итогам заседания Совбеза Президент поручил по ряду моментов доработать проект доктрины, которая в дальнейшем также будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания.