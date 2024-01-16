Лукашенко: Мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом

Обеспечение национальной безопасности – наша общая задача. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Совбеза. Во Дворце Независимости рассмотрели два важнейших документа: проекты Концепции нацбезопасности и Военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается первого документа, то в феврале 2023 года в целом был одобрен вариант новой редакции, модернизировать которую Президент поручил еще в 2021-м. Такая необходимость связана с растущей глобальной геополитической напряженностью, во-первых. Не стоит забывать и о провокациях, и в целом об агрессивной политике наших соседей. На прошлом заседании Совбеза глава государства поставил задачу: провести широкое общественное обсуждение Концепции, прежде чем документ будет вынесен на утверждение Всебелорусского народного собрания.

Так, за весь прошлый год во всех регионах страны было проведено более 70 дискуссионных площадок. Основные новеллы детально разбирали в трудовых коллективах, учебных заведениях, общественных объединениях и не только. Президенту доложили о «народных» предложениях, которые можно было бы отразить на страницах обновленной Концепции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете обстановку вокруг Беларуси не хуже меня. Ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности довольно подробно изложены в Концепции и Военной доктрине. И многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Это страшнейшая гуманитарная катастрофа. Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны «цивилизованного» Запада никаких санкций не последовало. Дежурные заявления, как будто ничего не произошло. К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений.

В прошлом году по итогам заседания Совета безопасности были даны соответствующие поручения, сформирована и поставлена задача неформально подойти к подготовке новой Концепции национальной безопасности, вынести ее на широкое общественное обсуждение с привлечением представителей научного, экспертного сообществ, средств массовой информации. Обстоятельно обсудить этот документ, спросить мнение людей. Ведь обеспечение национальной безопасности – это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси.