«Мы закладываем определённый запас прочности». Для чего нужна новая Концепция национальной безопасности?

Алена Сырова, СТВ: Когда мы после совещания у главы государства общались с господином Вольфовичем, он сказал о том, что мы закладываем в эту Концепцию национальной безопасности определенный запас прочности. Как у Концепции 2010 года. Все же говорят, что мы ее меняем не потому, что она себя изжила или оказалась неэффективной. Нет. Мы закладываем определенный запас прочности. А как это может коррелировать с тем, что все меняется каждый день, мы ничего предсказать не можем. Может, не имеет смысла вообще эту Концепцию писать? Для чего она нужна?

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук, профессор: Понятие «экономическая безопасность» перестает быть статичным. Оно динамичное. Мы к нему приближаемся постоянно, достигаем его, ситуация меняется, нам надо быстро перестраиваться. Я приведу два примера. Прежде всего по тракторам известно, что Республика Беларусь больше половины российского рынка занимает. А вот по грузовым автомобилям, по итогам прошлого года, Китай приближается к 50 % российского рынка. Вопрос. Почему мы не заняли эту нишу? Вопрос я оставляю без ответа.

Кирилл Казаков, СТВ:

А где здесь Концепция национальной безопасности? Мы должны понимать, что Китай нас обходит, и каким-то образом предпринимать шаги, чтобы конкурировать?

Сергей Солодовников:

Не в этом проблема заключается. А в том, что не все предприятия готовы к динамичному изменению рынков, спроса, предложения. Соответственно, именно с точки зрения управления этими предприятиями, оказалось, что многие предприятия привыкли жить в очень статичных условиях. Они в принципе не готовы к тому, что ситуация может меняться.

Алена Сырова:

А зачем? Смысла не имеет. Вернусь к тому, зачем нужна Концепция национальной безопасности. Госсекретарь сказал о том, что этот документ – второй по важности после Конституции. Вы согласны с этим утверждением?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Да, это действительно так. После Конституции это второй документ по важности. Я вернусь к вопросу о 12 годах. На самом деле, это не 12 лет. Мы же будем принимать ее через год, в апреле 2024 года планируется. И разрабатывалась Концепция тоже не год, а минимум года два. То есть с 2008 года по 2024-й – достаточно продолжительный период. В России средний срок – шесть лет. У них стратегии нацбезопасности были 2009-й, 2015-й, 2021 год. В Польше за последние 22 года шесть раз поменяли стратегию нацбезопасности.

Алена Сырова:

Стратегия и концепция – это одно и то же?

Андрей Чернобай:

В России тоже была концепция вначале, потом сделали стратегию. Видимо, от содержания, от важности, значимости и так далее. В Польше этот период – от 2 до 6 лет, и меняется стратегия, потому что все идет динамично. И даже сейчас, если есть этот проект, мы, по сути, находимся на переправе. На переправе коней не меняют, но мы вынуждены, потому что через год что-то еще произойдет. Динамика какая у нас? Каждый месяц, каждую неделю что-то меняется, обновляется. Это перед разработчиками ставит очень тяжелую задачу – попытаться предусмотреть на минимум среднесрочную перспективу, как будут развиваться эти угрозы нацбезопасности. И то, что данная концепция уже 13-й год работает, говорит о добросовестной работе тех разработчиков, той рабочей группы. Они смогли предусмотреть вызовы. Мы до сих пор работаем и опираемся на достаточно большой объем положений этой концепции.

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