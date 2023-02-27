«Мы закладываем определённый запас прочности». Для чего нужна новая Концепция национальной безопасности?

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.
Алена Сырова, СТВ:
Когда мы после совещания у главы государства общались с господином Вольфовичем, он сказал о том, что мы закладываем в эту Концепцию национальной безопасности определенный запас прочности. Как у Концепции 2010 года. Все же говорят, что мы ее меняем не потому, что она себя изжила или оказалась неэффективной. Нет. Мы закладываем определенный запас прочности. А как это может коррелировать с тем, что все меняется каждый день, мы ничего предсказать не можем. Может, не имеет смысла вообще эту Концепцию писать? Для чего она нужна?
Сергей Солодовников, доктор экономических наук, профессор:
Понятие «экономическая безопасность» перестает быть статичным. Оно динамичное. Мы к нему приближаемся постоянно, достигаем его, ситуация меняется, нам надо быстро перестраиваться. Я приведу два примера. Прежде всего по тракторам известно, что Республика Беларусь больше половины российского рынка занимает. А вот по грузовым автомобилям, по итогам прошлого года, Китай приближается к 50 % российского рынка. Вопрос. Почему мы не заняли эту нишу? Вопрос я оставляю без ответа.
Кирилл Казаков, СТВ:
А где здесь Концепция национальной безопасности? Мы должны понимать, что Китай нас обходит, и каким-то образом предпринимать шаги, чтобы конкурировать?
Сергей Солодовников:
Не в этом проблема заключается. А в том, что не все предприятия готовы к динамичному изменению рынков, спроса, предложения. Соответственно, именно с точки зрения управления этими предприятиями, оказалось, что многие предприятия привыкли жить в очень статичных условиях. Они в принципе не готовы к тому, что ситуация может меняться.
Алена Сырова:
А зачем? Смысла не имеет. Вернусь к тому, зачем нужна Концепция национальной безопасности. Госсекретарь сказал о том, что этот документ – второй по важности после Конституции. Вы согласны с этим утверждением?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Да, это действительно так. После Конституции это второй документ по важности. Я вернусь к вопросу о 12 годах. На самом деле, это не 12 лет. Мы же будем принимать ее через год, в апреле 2024 года планируется. И разрабатывалась Концепция тоже не год, а минимум года два. То есть с 2008 года по 2024-й – достаточно продолжительный период. В России средний срок – шесть лет. У них стратегии нацбезопасности были 2009-й, 2015-й, 2021 год. В Польше за последние 22 года шесть раз поменяли стратегию нацбезопасности.
Алена Сырова:
Стратегия и концепция – это одно и то же?
Андрей Чернобай:
В России тоже была концепция вначале, потом сделали стратегию. Видимо, от содержания, от важности, значимости и так далее. В Польше этот период – от 2 до 6 лет, и меняется стратегия, потому что все идет динамично. И даже сейчас, если есть этот проект, мы, по сути, находимся на переправе. На переправе коней не меняют, но мы вынуждены, потому что через год что-то еще произойдет. Динамика какая у нас? Каждый месяц, каждую неделю что-то меняется, обновляется. Это перед разработчиками ставит очень тяжелую задачу – попытаться предусмотреть на минимум среднесрочную перспективу, как будут развиваться эти угрозы нацбезопасности. И то, что данная концепция уже 13-й год работает, говорит о добросовестной работе тех разработчиков, той рабочей группы. Они смогли предусмотреть вызовы. Мы до сих пор работаем и опираемся на достаточно большой объем положений этой концепции.
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