Служба 115.бел за 2023 год закрыла 100% заявок в Минской области

За 2023 год в единую диспетчерскую службу 115.бел по Минской области поступило почти 360 тысяч заявок. Все проблемные вопросы были решены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По качеству выполнения работ были выбраны лучшие районы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Оценку давали сами жители. Хорошие показатели у Узденского района. Работу местного ЖКХ оценили почти на 5 баллов из 5 возможных. Только за прошлый месяц предприятие выполнило в срок 250 заявок. Переносов обращений на январь 2024 года не было.

Наталья Леонович, диспетчер Узденского ЖКХ:

Стараемся все сделать в течение суток. Когда мы только начинаем отопительный сезон, у нас идет развоздушка. В этот период к нам поступают по отоплению заявки.

Напомним, что на портале 115.бел можно оставить заявку, касающуюся сферы ЖКХ, а также приложить фотоматериалы о возникшей проблеме. А далее отследить процесс ее решения на всех этапах.