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В каких сферах белорусская нацбезопасность обеспечена лучше всего? Результаты опроса в конкретных цифрах

27 февраля 2023 16:28
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Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

В каких сферах белорусская нацбезопасность обеспечена лучше всего? Результаты опроса в конкретных цифрах-1

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
У нас есть небольшое исследование. По заказу БИСИ в конце прошлого года Институт социологии НАН Беларуси проводил республиканский телефонный опрос по Концепции нацбезопасности. Здесь представлены все сферы, которые вошли в новую концепцию. Это как общество оценивает, насколько обеспечена нацбезопасность в этих сферах, насколько не обеспечена. Люди уверены, что у нас очень хорошее состояние с защитой в сфере политической безопасности, военной, экологической, социальной. Но посмотрите, какие проблемы в экономической безопасности, демографической, научно-технологической. Вот над чем надо работать. И это уже отправная точка в том числе для общественного обсуждения документа, которое будет год или чуть меньше.

Субботин: проект этой Концепции нацбезопасности транслируется на каждый регион (подробности тут).

В каких сферах белорусская нацбезопасность обеспечена лучше всего? Результаты опроса в конкретных цифрах-4

Алена Сырова, СТВ:
Собирать же тоже будут предложения. Может, их можно будет в финальном варианте документа увидеть. Интересно, что принимать его будут на Всебелорусском народном собрании, делегатов которого нам тоже еще предстоит определить и избрать.

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# Опрос # общество # Андрей Чернобай # Алена Сырова # Фотофакт

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