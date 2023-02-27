В каких сферах белорусская нацбезопасность обеспечена лучше всего? Результаты опроса в конкретных цифрах

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

У нас есть небольшое исследование. По заказу БИСИ в конце прошлого года Институт социологии НАН Беларуси проводил республиканский телефонный опрос по Концепции нацбезопасности. Здесь представлены все сферы, которые вошли в новую концепцию. Это как общество оценивает, насколько обеспечена нацбезопасность в этих сферах, насколько не обеспечена. Люди уверены, что у нас очень хорошее состояние с защитой в сфере политической безопасности, военной, экологической, социальной. Но посмотрите, какие проблемы в экономической безопасности, демографической, научно-технологической. Вот над чем надо работать. И это уже отправная точка в том числе для общественного обсуждения документа, которое будет год или чуть меньше.