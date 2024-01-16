Слуцкие учителя придумали, как обучить детей финансовой грамотности
Новости Беларуси. Как накапливать деньги, планировать личный бюджет и понимать в бизнес-планировании? Учителя из Слуцкого района разработали интерактивный проект по финансовой грамотности. С помощью математики молодые педагоги объясняют правила экономики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Познакомилась с презентацией и наш корреспондент Влада Родовская.
Дмитрий Чернов – учитель физики в слуцкой средней школе № 10. Инициативный молодой педагог решил, что может дать детям больше. Так появился проект по финансовой грамотности. Разрабатывал он его вместе с супругой.
Дмитрий Чернов, учитель физики Средней школы № 10 имени С.Ф. Рубанова:
Долгое время работая учителем математики, я как физик, мы видели одну общую проблему: дети очень слабо заинтересованы и не способны решать задачи экономического характера.
«Простой математикой о сложных финансах» – девиз нового проекта. В одной программе можно познакомиться с информативными видеороликами, поиграть в логические игры и даже посетить виртуальный музей денег. И все это в один клик.
Влада Родовская, корреспондент:
Проценты, пропорции и круговые диаграммы. С помощью этого QR-кода переходишь по ссылке, и вся информация как на ладони. Простым и понятным языком знания по финансовой грамотности.
Процесс разработки интерактивного плаката, который показывают детям на факультативе, занял полгода. Исследования Национального банка, личные разработки, статьи ученых – на страничке в интернете вся информация, которая пригодится школьникам в будущем.
Далее смотрите в видео.