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Слуцкие учителя придумали, как обучить детей финансовой грамотности

16 января 2024 17:38
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Новости Беларуси. Как накапливать деньги, планировать личный бюджет и понимать в бизнес-планировании? Учителя из Слуцкого района разработали интерактивный проект по финансовой грамотности. С помощью математики молодые педагоги объясняют правила экономики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Познакомилась с презентацией и наш корреспондент Влада Родовская.

Слуцкие учителя придумали, как обучить детей финансовой грамотности-1

Дмитрий Чернов – учитель физики в слуцкой средней школе № 10. Инициативный молодой педагог решил, что может дать детям больше. Так появился проект по финансовой грамотности. Разрабатывал он его вместе с супругой.

Слуцкие учителя придумали, как обучить детей финансовой грамотности-4

Дмитрий Чернов, учитель физики Средней школы № 10 имени С.Ф. Рубанова:
Долгое время работая учителем математики, я как физик, мы видели одну общую проблему: дети очень слабо заинтересованы и не способны решать задачи экономического характера.

«Простой математикой о сложных финансах» – девиз нового проекта. В одной программе можно познакомиться с информативными видеороликами, поиграть в логические игры и даже посетить виртуальный музей денег. И все это в один клик.

Слуцкие учителя придумали, как обучить детей финансовой грамотности-7

Влада Родовская, корреспондент:
Проценты, пропорции и круговые диаграммы. С помощью этого QR-кода переходишь по ссылке, и вся информация как на ладони. Простым и понятным языком знания по финансовой грамотности.

Слуцкие учителя придумали, как обучить детей финансовой грамотности-10

Процесс разработки интерактивного плаката, который показывают детям на факультативе, занял полгода. Исследования Национального банка, личные разработки, статьи ученых – на страничке в интернете вся информация, которая пригодится школьникам в будущем.

Далее смотрите в видео.

# Школы в Беларуси # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области

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