Вольфович: мы усилили положения Концепции нацбезопасности Беларуси

Какой будет новая редакция Военной доктрины Беларуси и чем завершилось общественное обсуждение Концепции национальной безопасности страны. Два важнейших направления были сегодня, 16 января, в центре внимания Главнокомандующего и участников заседания Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение об утверждении документов станет одним из первых для ВНС после изменения его конституционного статуса. И если новшества в Концепцию уже были одобрены на высшем уровне и прошли этап общественного обсуждения (белорусы активно включались в дискуссию, проявив интерес и небезразличие к ситуации вокруг и внутри страны), то новеллы Военной доктрины были представлены только сегодня.

Глава государства предостерегает ответственных лиц от формального подхода в подготовке и работе с такими документами. Мы не можем себе этого позволить, тем более сейчас, когда на кону безопасность и сохранность нашего государства. Беларусь по-прежнему привержена миролюбивой политике, но в случае агрессии мы будем вынуждены задействовать весь военный потенциал.

Подробности в материале Алены Сыровой.

Это уже не просто обычай или традиция, если хотите, а необходимость в начале года на высшем уровне обсуждать вопросы безопасности. В прошлом феврале приблизительно в таком же составе участники Совета безопасности во главе с Главнокомандующим совещались по поводу обсуждения Концепции нацбезопасности, тогда же было принято решение о корректировке Военной доктрины страны, суть ее погруженные люди формулируют так.