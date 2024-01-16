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Вольфович: мы усилили положения Концепции нацбезопасности Беларуси

16 января 2024 17:04
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Какой будет новая редакция Военной доктрины Беларуси и чем завершилось общественное обсуждение Концепции национальной безопасности страны. Два важнейших направления были сегодня, 16 января, в центре внимания Главнокомандующего и участников заседания Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение об утверждении документов станет одним из первых для ВНС после изменения его конституционного статуса. И если новшества в Концепцию уже были одобрены на высшем уровне и прошли этап общественного обсуждения (белорусы активно включались в дискуссию, проявив интерес и небезразличие к ситуации вокруг и внутри страны), то новеллы Военной доктрины были представлены только сегодня.

Глава государства предостерегает ответственных лиц от формального подхода в подготовке и работе с такими документами. Мы не можем себе этого позволить, тем более сейчас, когда на кону безопасность и сохранность нашего государства. Беларусь по-прежнему привержена миролюбивой политике, но в случае агрессии мы будем вынуждены задействовать весь военный потенциал.

Подробности в материале Алены Сыровой.

Это уже не просто обычай или традиция, если хотите, а необходимость в начале года на высшем уровне обсуждать вопросы безопасности. В прошлом феврале приблизительно в таком же составе участники Совета безопасности во главе с Главнокомандующим совещались по поводу обсуждения Концепции нацбезопасности, тогда же было принято решение о корректировке Военной доктрины страны, суть ее погруженные люди формулируют так.

Вольфович: мы усилили положения Концепции нацбезопасности Беларуси-1

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Военная доктрина – это основополагающий документ, где отражены основные взгляды государства на мир и войну, на применение военной силы в рамках реагирования на имеющиеся вызовы и угрозы.

Лукашенко: мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом.

Наш взгляд меняется сообразно тому, что происходит в мире. В предыдущий раз его корректировали в 2016 году, разумеется, просчитывая варианты развития событий. Многое из того, что прописывали, сбылось. Увы, некоторые угрозы белорусское государство ощутило и на себе. Санкции были? Были! Концентрация вооруженных сил другого государства (коалиции государств) вдоль границы, указывающая на реальное намерение применить военную силу против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, была? Была и есть.

Вольфович: мы усилили положения Концепции нацбезопасности Беларуси-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
150 ядерных боеголовок американских размещается на территории Европы, это не считая ядерного оружия Франции и Великобритании. Заявления, к сожалению, наших соседей, в частности, Польши, просьбы их о размещении на территории Польши американского ядерного оружия – конечно же, мы усилили положения Концепции, рисков возникновения конфликтов с применением ядерного оружия, то, что сегодня волнует людей.

Лукашенко поручил доработать проект Военной доктрины.

# Национальная безопасность # общество # Виктор Хренин # Александр Вольфович # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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