Служба 115 плохо выполняет работу? Вот что говорят представители власти
Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я цифру назвал – 1 миллион 787 тысяч обращений. Это не значит, что служба 115.бел работает плохо. Правда?
Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан КГК Беларуси:
Совершенно верно.
Кирилл Казаков:
Просто это около двух миллионов обращений в почти двухмиллионном городе. Это создает необходимость создавать контроль того, что должно работать?
Галина Еремцова:
Нет. В свое время служба 115 была создана для того, чтобы упростить гражданам обращения по таким мелким бытовым вопросам.
Алена Сырова, СТВ:
Она упростила.
Галина Еремцова:
И она упростила.
Кирилл Казаков:
Другой вопрос, какой результат.
Галина Еремцова:
Сокращается же количество таких письменных обращений за счет работы в том числе и службы 115. Да, у них есть недостатки. Поэтому я говорю, мы сейчас запускаем этот момент, чтобы посмотреть, что можно улучшить еще.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Великолепно, в принципе, вы сказали. Служба 115 создана, много абонентов, много хорошего всего получается. Но есть некоторые нюансы, которые смогут сделать ее более эффективной. К примеру, уличное освещение по службе 115 передаются в исполкомы, хотя это договор 304 от 07.07.2022 между Минскэнерго и областным ЖКХ. Заявки направляются в сельисполкомы, но по 826 постановлению Совета Министров от 2 декабря 2015 года функции заказчиков на уличные освещения мы лишены. И получается, нам заявка приходит, мы сразу не можем ее не принимать по договору. Нам нужно написать письменно, отправить в электросети, чтобы они исполнили заявку. А если напрямую сделать?
Кирилл Казаков:
Дело в том, что как раз таки подобные контролирующие структуры нужны для того, чтобы не только выявлять жалобы со стороны тех, кто обращается, граждан, но и жалобы со стороны тех, кто должен исполнять или решать эти проблемы. Вы сейчас говорите конкретный пример.
Дмитрий Кудин:
Это не жалоба, это предложение улучшить эффективность. Так как граждане думают, что это все ушло в сельский совет. Эта заявка туда попадет.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Давайте мы нашим гражданам объясним, что комиссии эти – это не новая бюрократическая машина, а все-таки изучение проблемы глобально и искоренение проблем глобально, не точечно, чтобы потом не бить по хвостам. С этой целью я бы оправдала, конечно, такой подход. Либо комиссия, либо какой-то мониторинг в принципе обращений для выявления глобальной проблемы, решения и недопущения в дальнейшем.
Алена Сырова:
Нам наши редакторы сейчас подсказывают, что Валерий Викторович – человек, который писал обращение вам, он благодарит вас за ответ.
Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:
Вот, видите, есть благодарные граждане, и я еще раз повторюсь, что каждое обращение надо рассматривать. Спасибо за благодарность. Я хочу сказать, что 115 – это организация, которая должна работать. Это в первую очередь делается для граждан. Зачем гражданину, условно говоря, с одного конца района ехать в администрацию, оставлять обращение, для этого была создана служба. И далее на местах вопросы должны решаться.
Алена Сырова:
Мы говорили про комиссии, про тренды, мне кажется, что я соглашусь с Мариной Александровной, что основная задача этих комиссий – понять, что, условно, это не один частный случай, а есть тенденция негативная, тогда эта проблема носит негативный характер и ее надо решать. Я видела по нашему чату, что большинство вопросов и такая тенденция касается сферы ЖКХ. Но ведь далеко не единственные и зачастую не жизненно важные вопросы.
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