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Новости по тегу #Валерий Вороницкий

Аллею в честь 80-летия Победы высадили в новом сквере в Минске
19 апреля 2025 08:17

Аллею в честь 80-летия Победы высадили в новом сквере в Минске

Инфекционную больницу на Долгиновском тракте введут в эксплуатацию в 2026 году
04 февраля 2025 17:56

Инфекционную больницу на Долгиновском тракте введут в эксплуатацию в 2026 году

Центральный район принял эстафету фестиваля «Минск единый»
10 декабря 2024 18:50

Центральный район принял эстафету фестиваля «Минск единый»

В День народного единства у стелы «Минск – город-герой» жители столицы возложили сотни цветов
17 сентября 2024 17:32

В День народного единства у стелы «Минск – город-герой» жители столицы возложили сотни цветов

По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?
15 апреля 2024 19:46

По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?

«Перспективная территория для застройки». Где в Минске появится новое жильё?
15 апреля 2024 17:55

«Перспективная территория для застройки». Где в Минске появится новое жильё?

Промпредприятия Партизанского района в 2023-м произвели продукцию более чем на 5,1 млрд рублей
08 апреля 2024 17:39

Промпредприятия Партизанского района в 2023-м произвели продукцию более чем на 5,1 млрд рублей

Во Дворце культуры прошёл праздничный концерт в честь 150-летия «Минскводоканала»
16 февраля 2024 20:42

Во Дворце культуры прошёл праздничный концерт в честь 150-летия «Минскводоканала»

«Строительство жилья для нуждающихся». Где в Минске появятся новые дома?
04 декабря 2023 18:50

«Строительство жилья для нуждающихся». Где в Минске появятся новые дома?

«Минск не резиновый». Льготные кредиты и близость к столице – чем привлекательна покупка жилья в городах-спутниках?
04 декабря 2023 14:56

«Минск не резиновый». Льготные кредиты и близость к столице – чем привлекательна покупка жилья в городах-спутниках?

Новый городской наркодиспансер построят в Минске на улице Карвата
27 ноября 2023 13:33

Новый городской наркодиспансер построят в Минске на улице Карвата

«Мы откроем экотропу ко Дню города». Вороницкий рассказал, что нового появится в Партизанском районе
09 августа 2023 15:29

«Мы откроем экотропу ко Дню города». Вороницкий рассказал, что нового появится в Партизанском районе