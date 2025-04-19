Новости по тегу #Валерий Вороницкий

Уже в этом месяце определится победитель конкурса на лучший памятный знак, посвященный минскому подполью. Его установят в этом новом сквере, который, напомним, не так давно получил название «сквер 80-летия Победы».
Строительную площадку посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Мэр Минска оценил ход работ (они, к слову, выполняются в срок). На объекте трудится свыше 100 человек.
Богат район и талантами. И концерт во Дворце культуры ветеранов – яркое тому подтверждение. На сцену вышли хореографические ансамбли и солисты, а также талантливые исполнители – представители трудовых коллективов и учреждений образования.
Беларусь отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства. В столице также вспоминают тех, кто боролся за свободу, независимость и мир на белорусской земле.
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