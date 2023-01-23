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«К сожалению, тематика-то не меняется». Как часто белорусы жалуются в Комитет госконтроля?

23 января 2023 17:01
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Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:  
На ваш профессиональный взгляд, как у нас обстоит ситуация с индивидуальными обращениями граждан? Есть ли определенная тенденция за последнее время: стало их больше, меньше и насколько качественно они отрабатываются различными инстанциями?  

«К сожалению, тематика-то не меняется». Как часто белорусы жалуются в Комитет госконтроля?-1

Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан КГК Беларуси:  
Я буду говорить за органы Комитета госконтроля. За последнее время количество обращений у нас сократилось. За 2022 год у нас сокращение порядка 13 %. Это все-таки существенно. Но, к сожалению, тематика-то не меняется. Все равно на первых местах у нас работа служб жилищно-коммунального хозяйства, деятельность и работа предприятий и организаций торговли, медицинских учреждений. Это самый большой процент (50 %) от всех обращений.  

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«К сожалению, тематика-то не меняется». Как часто белорусы жалуются в Комитет госконтроля?  

# Комитет госконтроля # общество # Галина Немцова # Алена Сырова # Фотофакт

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