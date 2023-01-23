«К сожалению, тематика-то не меняется». Как часто белорусы жалуются в Комитет госконтроля?  

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

На ваш профессиональный взгляд, как у нас обстоит ситуация с индивидуальными обращениями граждан? Есть ли определенная тенденция за последнее время: стало их больше, меньше и насколько качественно они отрабатываются различными инстанциями?