«И в час ночи, и в два пишите, будем обсуждать вопрос». Вот где всегда доступны депутаты

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ

Сергей, ты принес этот листик, покажи его. Мы только чат запустили, и тут уже набросились на людей, которые стоят в студии. А ты не боишься, чтобы тебе писали все те люди, которые могут оказаться с проблемами.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это был одним из предвыборных пунктов моей программы – создание онлайн-приемной депутатов. Люди это просили. Мы сделали сразу же, как только удалось победить в выборах парламентских в 2019 году. И по этому телефону может любой желающий в Viber, Telegram звонить, писать, обращаться. Кирилл Казаков:

У кого-то из сенаторов есть Instagram с 10 тысячами подписчиков. Алена Сырова, СТВ:

Давайте сейчас откроем Viber, Telegram. Вы можете ответить сейчас на те вопросы, которые вам могут прислать? Сергей Клишевич:

Безусловно, когда передача закончится, могу и в прямом эфире.