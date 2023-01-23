«И в час ночи, и в два пишите, будем обсуждать вопрос». Вот где всегда доступны депутаты
Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ
Сергей, ты принес этот листик, покажи его. Мы только чат запустили, и тут уже набросились на людей, которые стоят в студии. А ты не боишься, чтобы тебе писали все те люди, которые могут оказаться с проблемами.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это был одним из предвыборных пунктов моей программы – создание онлайн-приемной депутатов. Люди это просили. Мы сделали сразу же, как только удалось победить в выборах парламентских в 2019 году. И по этому телефону может любой желающий в Viber, Telegram звонить, писать, обращаться.
Кирилл Казаков:
У кого-то из сенаторов есть Instagram с 10 тысячами подписчиков.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте сейчас откроем Viber, Telegram. Вы можете ответить сейчас на те вопросы, которые вам могут прислать?
Сергей Клишевич:
Безусловно, когда передача закончится, могу и в прямом эфире.
Алена Сырова:
Давайте периодически проверять, что-то будет или нет.
Сергей Клишевич:
Что хотелось бы сказать, такая форма работы для кого подходит? Понятно, что молодой человек по натуре своей, по определенным обстоятельствам маловероятно, что он пойдет общаться на прием к какому-либо чиновнику. Скорее всего, он останется один на один со своей проблемой. А такая форма работы…
Алена Сырова:
Нет, не останется один на один со своей проблемой. Он скажет, что эта проблема не решилась.
Кирилл Казаков:
Во всем виновато государство.
Сергей Клишевич:
И это будет с соответствующими последствиями. То, что к нему не пришли. Такая социально ориентированная система у нас, что человек ждет, когда к нему придут. Вот мы пришли, говорим: ребята, уважаемые коллеги, вот телефон. Причем в любое время. Нет конкретного времени, конкретного дня – в любое, когда вам заблагорассудится. Есть тут, когда люди пишут, понятное дело, сейчас график работы у каждого серьезный, и в час ночи, и в два пишите, будем обсуждать вопрос. Если надо, встретимся либо на месте, либо на определенной локации и будем решить.
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