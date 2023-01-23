Дальше КГК займётся проблемой. О каких нарушениях можно сообщать на номер 191?

Алена Сырова, СТВ: Галина Андреевна, наверное, вам есть что дополнить. У Госконтроля есть вопросы по работе службы 115, например?

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Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан КГК Беларуси:

Вы знаете, что сейчас мы как раз запустили такую акцию – на короткий номер 191 можно сообщить о работе службы жилищно-коммунального хозяйства и работе службы 115. Чтобы мы проанализировали действительно складывающуюся ситуацию. И не только по Минску, но и в целом по республике. Хочу сказать, что у нас на службу 115 тоже поступают обращения. И именно по формальным признакам, что закрыли, а на самом деле ничего не закрыли. Так же как и на работу вообще жилищных служб, когда они отчитываются. Что все сделано, все хорошо. А на деле совсем не так.

Алена Сырова:

Это какая-то линия анонимная или нужно человеку представиться?

Галина Еремцова:

Можно представиться. Потому что, если человек не хочет сообщать свои какие-то персональные данные, никто его выпытывать не будет. Нам главное – получить информацию, чтобы составить себе дальнейший план действий.

Алена Сырова:

То есть уже возникла такая необходимость перепроверить и услышать глас народа?

Галина Еремцова:

И перепроверить, и понимать действительную ситуацию.

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