«Хочется быть правым или всё-таки жить удобно?» Вот почему иногда надо платить налоги, но снег убирать самим

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Помните, когда принимали Конституцию, красной нитью проводили, говорили: да, мы социально ориентированное государство, но мы хотим, чтобы вы, уважаемые граждане Республики Беларусь, тоже почувствовали социальную ответственность.
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент это в прошлом году на Послании говорил: ребята, вы тоже должны участвовать.
Алена Сырова, СТВ:
Может быть, это на вырост Конституция, и мы еще чуть-чуть дорастаем?
Марина Ленчевская:
Алена, она, может, и на вырост, но она уже принята, надо учиться с ней жить и понимать. Если 115 сегодня не приехала почистить снег, я выйду с лопатой и возле своего подъезда почищу. Но я потом, конечно, поинтересуюсь, добью этот вопрос: а почему несвоевременно сработали? Но я не буду их ждать, я почищу.
Алена Сырова:
Здесь хочется быть правым или все-таки жить удобно?
Марина Ленчевская:
Удобно жить и себе эти удобства в том числе создавать. Но я еще раз говорю: ни в коем случае не заниматься попустительством. И если мы считаем, что служба 115 виновата, давайте потом с ней разберемся. Но снег мы все-таки почистим, потому что это наше с вами удобство.
Алена Сырова:
Но дороги мы починить не можем, к сожалению.
Марина Ленчевская:
А что касается здравоохранения, конечно, я все время ставлю себя на место врачей в поликлинике, особенно в период пандемии, эпидемии, слушайте, они же тоже люди. Мы должны быть здесь терпимей. Нет предела совершенству. Хочется призвать каждого гражданина Республики Беларусь и нас, чиновников и депутатов, быть терпимее друг к другу, наверное, тогда и вопросы будут быстрее и четче разрешаться, на мой взгляд.
Алена Сырова:
Тогда нам эти комиссии не нужны?
Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан КГК Беларуси:
Нет, я думаю, что все-таки нужны комиссии по определенным направлениям для того, чтобы изучить ситуацию. Смотрите, у нас же комиссии создаются, когда назревает тот или иной конфликт или ситуация. И это чувствуется именно по прессе, кстати. Когда появляются какие-то публикации, не на ровном же месте они создаются. Плохо работает, например, система здравоохранения, поэтому создадим комиссию. Но это же не так.
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