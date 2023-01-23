«Хочется быть правым или всё-таки жить удобно?» Вот почему иногда надо платить налоги, но снег убирать самим

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу « По существу ».

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Помните, когда принимали Конституцию, красной нитью проводили, говорили: да, мы социально ориентированное государство, но мы хотим, чтобы вы, уважаемые граждане Республики Беларусь, тоже почувствовали социальную ответственность.

Кирилл Казаков, СТВ:

Президент это в прошлом году на Послании говорил: ребята, вы тоже должны участвовать.

Алена Сырова, СТВ:

Может быть, это на вырост Конституция, и мы еще чуть-чуть дорастаем?

Марина Ленчевская:

Алена, она, может, и на вырост, но она уже принята, надо учиться с ней жить и понимать. Если 115 сегодня не приехала почистить снег, я выйду с лопатой и возле своего подъезда почищу. Но я потом, конечно, поинтересуюсь, добью этот вопрос: а почему несвоевременно сработали? Но я не буду их ждать, я почищу.