Прямой эфир

Сколько зарабатывают учителя в Беларуси? Ответил министр образования

31 октября 2022 19:18
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Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.   

Алена Сырова, СТВ:  
Оплата труда всех волнует. Медиков поддерживают, мы помним эти ковидные надбавки в свое время. Как педагогов поддерживают, учителей?  

Сколько зарабатывают учителя в Беларуси? Ответил министр образования-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
Я скажу сухими цифрами. На сегодня средняя заработная плата наших учителей по всей стране составляет 88 % от средней заработной платы в целом.  

Алена Сырова:  
Можете назвать сумму?  

Андрей Иванец:  
1 тысяча 400 рублей – средняя зарплата по итогам 9 месяцев у наших учителей. У нас сегодня средняя занятость учителя – 1,25 ставки. Это абсолютно нормальная занятость, здесь никакой большой перегруженности нет. При этом по отдельным предметам мы видим проблематику, именно поэтому мы в этом году полностью открыли подготовку учителей по физике и математике в Витебском государственном университете имени П. М. Машерова, в этом году мы открыли лицей при Витебском государственном университете имени П. М. Машерова, куда набираем тех ребят, которые будут становиться будущими учителями.  

Алена Сырова:  
То есть вы видите, где есть провисание, и в ручном режиме корректируете этот момент?  

Сколько зарабатывают учителя в Беларуси? Ответил министр образования-4

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки:  
Учитывая, что мы контролируем выплату заработной платы как профсоюзы, сегодня даны такие возможности любому учителю, что он может заработать не только 1 тысячу 400 рублей, но и 2 тысячи 100 рублей при условии, если он не урокодатель, если он помимо того, что ведет занятия по определенной дисциплине, он еще проводит кучу воспитательной работы.  

Алена Сырова:  
Он еще проверяет тетради, ходит по домам.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Классные должны по домам ходить? Объясните.  

Андрей Иванец:  
Конечно. А как классный руководитель может заниматься воспитанием ребенка, ни разу в глаза не видев родителей, не понимая, в каких условиях он живет.  

Сколько зарабатывают учителя в Беларуси? Ответил министр образования-7

Алена Сырова:  
А как можно отправлять педагогов в совершенно незнакомую семью и в незнакомый дом? Кто будет гарантировать его безопасность? Не ходит же рядом сотрудник милиции или военный человек. Мы все знаем, что люди бывают разными.  

Андрей Иванец:  
Я глубоко уверен, что у нас воспитанное, хорошее общество, и те дети, которые ходят в школу, наверное, родители все-таки тоже достаточно интеллигентные, образованные и вполне адекватные.  

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# Образование в Беларуси # общество # Алена Сырова # Андрей Иванец # Татьяна Якубович # Кирилл Казаков # Фотофакт

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