Сколько зарабатывают учителя в Беларуси? Ответил министр образования

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании. Алена Сырова, СТВ:

Оплата труда всех волнует. Медиков поддерживают, мы помним эти ковидные надбавки в свое время. Как педагогов поддерживают, учителей?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Я скажу сухими цифрами. На сегодня средняя заработная плата наших учителей по всей стране составляет 88 % от средней заработной платы в целом. Алена Сырова:

Можете назвать сумму? Андрей Иванец:

1 тысяча 400 рублей – средняя зарплата по итогам 9 месяцев у наших учителей. У нас сегодня средняя занятость учителя – 1,25 ставки. Это абсолютно нормальная занятость, здесь никакой большой перегруженности нет. При этом по отдельным предметам мы видим проблематику, именно поэтому мы в этом году полностью открыли подготовку учителей по физике и математике в Витебском государственном университете имени П. М. Машерова, в этом году мы открыли лицей при Витебском государственном университете имени П. М. Машерова, куда набираем тех ребят, которые будут становиться будущими учителями. Алена Сырова:

То есть вы видите, где есть провисание, и в ручном режиме корректируете этот момент?