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«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом

09 августа 2020 17:25
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Новости Беларуси. Такого еще не было, но мы с этим справились. Пандемия коронавируса стала серьезнейшим и беспрецедентным испытанием мирового масштаба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусские медики и отечественное здравоохранение прошло этот период достойно.

«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-1

Мы выбрали собственный путь и, не сворачивая с него, уверенно идем к финалу. И сегодня говорим спасибо тем, кто все это время был на передовой борьбы с COVID-19. Реаниматологи, инфекционисты, врачи неотложки, медсестры, фельдшеры – сотни медиков по всей стране на неделе получали благодарности.

«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-4

А накануне во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды тем, кто победил в этой битве. Среди них и совершенно уникальный человек, теперь уже народный врач Беларуси Игорь Карпов – легенда национальной медицины.

О людях, которые спасают человеческие жизни, – репортаж Дмитрия Анисовца.

«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-7

Сегодня уже можно посмеяться над трудностями, которые свалились на наших медиков в пандемический час пик. Завкафедрой инфекционных болезней Белорусской медакадемии последипломного образования Юрий Горбич, заступив на смену в конце февраля, свой первый по-настоящему выходной увидел лишь в июле. Держаться стойко помогали слова благодарности от пациентов и поддержка близких людей.

«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-10

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО:
В 2 часа ночи приезжаешь откуда-нибудь из района, посмотрев достаточно большое количество пациентов, и понимаешь, что завтра в 6 утра тебе нужно ехать в другой район, на другой конец страны. И ты приедешь опять в это же время. И послезавтра у тебя то же самое.

Было тяжеловато именно за счет того, что ты физически и морально уставал, а вот эта поддержка немножко подпитывала тебя.

«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-13

И так почти у всех, кто был на передовой. Такое самопожертвование стоило жизни многим медработникам, специалистам с огромным опытом и высочайшей квалификацией. Это самое трудное, с чем приходится мириться медикам.

«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-16

Юрий Горбич:
Да, было тяжело, это абсолютная правда. Да, мы учились в процессе происходящего. Да, мы вырабатывали новые какие-то определенные подходы к лечению этих пациентов. Да, мы фактически с колес то, что появлялось в мире новое, сразу внедряли в свое оказание помощи пациентам нашим, потому что, собственно говоря, старались максимально уменьшить именно смертность.

Да, система стала сильнее. Сейчас я могу сказать о том, что мы научились с этим работать. Мы знаем, когда, что, где, от кого чего ожидать, соответственно, действовать на упреждение.

«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-19

Медаль «За трудовые заслуги». Очень точная оценка труда Юрия Горбича. Особо почетно получить награду из рук Президента. Да еще в такой атмосфере – торжество состоялось в профессиональном кругу.

Вместе с Юрием во Дворце Независимости почти полсотни медиков из самых разных клиник: инфекционисты, врачи скорой помощи, медсестры и младший персонал, помощники и фельдшеры. Слова, которые звучали в этот день в их адрес, – это, несомненно, благодарность всему белорусскому сегменту здравоохранения.

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«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-22

«Народный врач Беларуси». В истории суверенной страны это почетное звание присвоено впервые. И вряд ли кто-то возразит, что этого почетного титула достоин завкафедрой инфекционных болезней Белорусского медуниверситета Игорь Карпов.

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«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-25

Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета, народный врач Беларуси:
Извините за то, что мы не всем смогли оказать полную помощь, как нам бы хотелось. К сожалению, у нас есть и потери (об этом мы всегда будем помнить), в том числе и среди наших коллег. Но необходимо работать, потому что нам еще многое предстоит сделать. Это достаточно большой труд.

«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-28

Первый массированный удар COVID-19 принял на себя Витебск. Методом проб и ошибок витебским медикам тогда помогали специалисты со всей страны.

«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-31

Татьяна Ковалева, главный врач Витебской областной инфекционной больницы:
Мой орден это, конечно, труд всего коллектива. Практически все какие-то теоретические веяния, внедрения, изменения в лечении все это благодаря им и благодаря тому, что на пульсе очень сильно держал руку Минздрав. Мы чувствовали, что за нами есть люди, которые нам помогают. И это нам очень помогало.

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«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-34

Да, пусть сегодня в этих торжественных словах и есть нотки пафоса, но ведь сейчас, когда самое сложное позади, можно позволить себе и эмоции, и даже бокал шампанского.

«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-37

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз в вашем лице хочу лично поблагодарить вас. Спасибо вам большое! 

«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом-40

Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Врачи способны на многое и не раз это доказывали. Но чтобы творить маленькие чудеса, им нужна наша помощь. Даже находясь здесь, во Дворце Независимости, медики просят только об одном продолжать соблюдать принципы социального дистанцирования. Тогда и возможное второе нашествие коронаинфекции окажется не таким страшным, как его малюют.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Юрий Горбич # Игорь Карпов # Татьяна Ковалёва # Дмитрий Анисовец # Фотофакт

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