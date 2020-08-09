«Система стала сильнее». Что говорят медики, которые получили госнаграды за борьбу с коронавирусом

Новости Беларуси. Такого еще не было, но мы с этим справились. Пандемия коронавируса стала серьезнейшим и беспрецедентным испытанием мирового масштаба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские медики и отечественное здравоохранение прошло этот период достойно.

Мы выбрали собственный путь и, не сворачивая с него, уверенно идем к финалу. И сегодня говорим спасибо тем, кто все это время был на передовой борьбы с COVID-19. Реаниматологи, инфекционисты, врачи неотложки, медсестры, фельдшеры – сотни медиков по всей стране на неделе получали благодарности.

А накануне во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды тем, кто победил в этой битве. Среди них и совершенно уникальный человек, теперь уже народный врач Беларуси Игорь Карпов – легенда национальной медицины. О людях, которые спасают человеческие жизни, – репортаж Дмитрия Анисовца.

Сегодня уже можно посмеяться над трудностями, которые свалились на наших медиков в пандемический час пик. Завкафедрой инфекционных болезней Белорусской медакадемии последипломного образования Юрий Горбич, заступив на смену в конце февраля, свой первый по-настоящему выходной увидел лишь в июле. Держаться стойко помогали слова благодарности от пациентов и поддержка близких людей.

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО:

В 2 часа ночи приезжаешь откуда-нибудь из района, посмотрев достаточно большое количество пациентов, и понимаешь, что завтра в 6 утра тебе нужно ехать в другой район, на другой конец страны. И ты приедешь опять в это же время. И послезавтра у тебя то же самое. Было тяжеловато именно за счет того, что ты физически и морально уставал, а вот эта поддержка немножко подпитывала тебя.

И так почти у всех, кто был на передовой. Такое самопожертвование стоило жизни многим медработникам, специалистам с огромным опытом и высочайшей квалификацией. Это самое трудное, с чем приходится мириться медикам.

Юрий Горбич:

Да, было тяжело, это абсолютная правда. Да, мы учились в процессе происходящего. Да, мы вырабатывали новые какие-то определенные подходы к лечению этих пациентов. Да, мы фактически с колес то, что появлялось в мире новое, сразу внедряли в свое оказание помощи пациентам нашим, потому что, собственно говоря, старались максимально уменьшить именно смертность. Да, система стала сильнее. Сейчас я могу сказать о том, что мы научились с этим работать. Мы знаем, когда, что, где, от кого чего ожидать, соответственно, действовать на упреждение.

Медаль «За трудовые заслуги». Очень точная оценка труда Юрия Горбича. Особо почетно получить награду из рук Президента. Да еще в такой атмосфере – торжество состоялось в профессиональном кругу. Вместе с Юрием во Дворце Независимости почти полсотни медиков из самых разных клиник: инфекционисты, врачи скорой помощи, медсестры и младший персонал, помощники и фельдшеры. Слова, которые звучали в этот день в их адрес, – это, несомненно, благодарность всему белорусскому сегменту здравоохранения. Александр Лукашенко – врачам: вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям

«Народный врач Беларуси». В истории суверенной страны это почетное звание присвоено впервые. И вряд ли кто-то возразит, что этого почетного титула достоин завкафедрой инфекционных болезней Белорусского медуниверситета Игорь Карпов. Народный врач Беларуси Игорь Карпов: для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения

Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета, народный врач Беларуси:

Извините за то, что мы не всем смогли оказать полную помощь, как нам бы хотелось. К сожалению, у нас есть и потери (об этом мы всегда будем помнить), в том числе и среди наших коллег. Но необходимо работать, потому что нам еще многое предстоит сделать. Это достаточно большой труд.

Первый массированный удар COVID-19 принял на себя Витебск. Методом проб и ошибок витебским медикам тогда помогали специалисты со всей страны.

Татьяна Ковалева, главный врач Витебской областной инфекционной больницы:

Мой орден – это, конечно, труд всего коллектива. Практически все какие-то теоретические веяния, внедрения, изменения в лечении – все это благодаря им и благодаря тому, что на пульсе очень сильно держал руку Минздрав. Мы чувствовали, что за нами есть люди, которые нам помогают. И это нам очень помогало. «Никогда не было ощущения, что нас бросили». Караник поблагодарил Президента за поддержку во время коронавируса

Да, пусть сегодня в этих торжественных словах и есть нотки пафоса, но ведь сейчас, когда самое сложное позади, можно позволить себе и эмоции, и даже бокал шампанского.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз в вашем лице хочу лично поблагодарить вас. Спасибо вам большое!