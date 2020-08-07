Народный врач Беларуси Игорь Карпов: для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения
Новости Беларуси. Впервые в суверенной истории Беларуси Президент присвоил почётное звание «Народный врач Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его удостоен заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского медуниверситета Игорь Карпов.
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Профессиональный стаж профессора – почти полвека. Во время эпидемии коронавируса Игорь Александрович возглавил работу по оказанию помощи пациентам, занимаясь самыми тяжёлыми случаями по всей стране.
Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета, народный врач Беларуси:
Мне хочется сказать, что особенно для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения. Это замечательный термин, с которым наше поколение прожило всю трудовую жизнь.
Мне еще хочется сегодня сказать: наверное, то, что я сейчас стою здесь – это лестное для меня стечение обстоятельств. А вот то, что наша медицина оказалась профессиональной, мужественной и подготовленной к трудному моменту, то, что оказалась помощь на всех уровнях и она дошла до всех регионов Республики Беларусь, свидетельствует о том, что это действительно народная медицина. И что вы, уважаемые собравшиеся, являетесь настоящими народными медиками. За это вам огромное, огромное спасибо.