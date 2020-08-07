Народный врач Беларуси Игорь Карпов: для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения

Мне еще хочется сегодня сказать: наверное, то, что я сейчас стою здесь – это лестное для меня стечение обстоятельств. А вот то, что наша медицина оказалась профессиональной, мужественной и подготовленной к трудному моменту, то, что оказалась помощь на всех уровнях и она дошла до всех регионов Республики Беларусь, свидетельствует о том, что это действительно народная медицина. И что вы, уважаемые собравшиеся, являетесь настоящими народными медиками. За это вам огромное, огромное спасибо.