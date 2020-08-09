«Добросердечность, сострадание, справедливость – это, если хотите, генетический код белоруса». Ключевые моменты Послания Президента

Новости Беларуси. Самые яркие моменты о том, как не потерять страну, сохранить и приумножить – из первых уст, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Репортаж Юлии Бешановой. 90 минут откровенного, честного, местами даже жесткого разговора со страной и людьми. Без галстуков и формальностей о прошлом, настоящем и будущем.

Говорил Президент о важном и сложном, об экономике и политике, Конституции и переменах. А вышло все просто: Послание о любви к Беларуси. Александр Лукашенко: за нами Беларусь – чистая и светлая. Она наша, она любимая. А любимую не отдают О том, что сегодня происходит в мире и регионе, обязательно напишут в учебниках. 2020-й будут изучать как год «большого перелома». Глобальный экономический кризис, волна протестов и вооруженных конфликтов, по швам трещат союзы и интеграции. Пандемия буквально «перемолола» привычную жизнь и мироустройство. Одним словом, планета искрит. Но Беларусь не сдается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику. Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно.

Сегодня на кону будущее Беларуси. Нам есть что защищать. Вместе мы прошли четвертьвековой путь независимости. Молодому государству, а значит и каждому белорусу есть чем гордиться. Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям» Каждый год мы сдавали экзамен на человечность, умение принимать решения в меняющемся мире. Пандемия стала вызовом для всего человечества. Закрытые границы, жесткий карантин, под угрозой оказались международные связи.

Но главное – шаблонные решения стали стоить человеческих жизней. Беларусь экзамен на прочность выдержала отлично. Александр Лукашенко о коронавирусе: «Спрос с кадров был организован по стандартам военного времени, но без хаоса, паники» Мы не сдались под гнетом критики, не остановили предприятия. Мгновенно исправляли недочеты. Сделали выводы и пришли к пониманию: нельзя верить слухам и поддаваться панике.

Нужно думать своей головой спокойно и трезво и не копировать чужие рецепты. Тогда и кризис может обернуться во благо. Президент Беларуси: цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру Спасти себя можем только мы сами. Валовый продукт в первом полугодии сократился всего на 1,7 %. В июне экономика приросла на 0,1 %, экспорт товаров – сразу на 1,2 пункта.

Точки роста – инвестиции, новые производства, бизнес и IT. За 2019 год экспорт этой сферы – 2,5 миллиарда долларов. И всего за год в Парке появилось новых резидентов больше, чем за предыдущие 12 лет. Александр Лукашенко:

В последние годы в мире нас все чаще называют IT-страной. Мощный IT-сектор – свидетельство уровня развития нации. Прорыв в будущее, высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили или суперсовременное производство аминокислот нашей биотехнологической корпорации. Благодаря таким производствам «зеленая экономика» из модного тренда станет нашей реальностью.

Но не IT единым. Веками сельское хозяйство кормило не только Беларусь, но и другие страны. Продовольственная безопасность – заслуга тружеников села. А потому, несмотря на упреки, этой сфере всегда уделялось огромное внимание. Спрос на продовольствие в мире растет. ООН прогнозируют: почти миллиард человек будет голодать. Александр Лукашенко:

Неперспективных сел в нашей стране быть не должно! Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни – не хуже, чем в городах. Вот и вся региональная политика.

У правительства, несмотря на многозадачность, главная цель одна: рост уровня жизни и доходов людей. Зарплаты и пенсии в следующей пятилетке будут расти. Но стоит помнить: чудес не бывает. Все дается только трудом, порой тяжелым. И секретов тут нет: будем больше продавать на экспорт – будет расти наше благосостояние. Александр Лукашенко:

Государство, которое всегда протянет руку любому, кто реально нуждается в помощи. И для нас это не популизм, не конъюнктура, не дань моде, а главный принцип нашей политики. Добросердечность, сострадание, справедливость – это, если хотите, генетический код белоруса. В этом вся наша душа, наша вера и наша традиция. Именно поэтому экономика будет подчинена одной цели – заботе о людях.

Главный стратегический запас государства – молодежь. Им строить и жить в новой Беларуси. Бесплатное образование, гарантированное первое рабочее место, возможность трудиться, льготное кредитование для молодых семей, арендное жилье для молодых специалистов. В стране созданы все условия для развития и самореализации. Они обязательно оценят историю настоящих дней, переосмыслят сегодняшние ценности. Александр Лукашенко:

Белорусское государство всегда поддерживало и будет поддерживать молодежь. Александр Лукашенко: «Все они – те, кто в цепочке, и «противные негодяи» омоновцы – все они наша молодёжь» Именно на чувстве справедливости и небезразличии наших молодых людей сейчас строятся противниками недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политический процесс. Должен всегда помнить, что ты сюда обязательно вернешься. Рано или поздно вернешься, потому что здесь пуповина твоя зарыта, корни твои здесь. Поэтому, бывая там, за пределами наших границ, за пределами нашей светлой Беларуси, никогда не показывай пальцем в ее сторону. Она тебя взрастила и дала образование, поэтому ты такой крутой за пределами этой страны.

Но именно на чувствах молодых зачастую играют недобросовестные оппоненты. Здесь нет разума – только эмоции. Государство не против и реформ, но наш путь – вдумчивое и постепенное улучшение того, что имеем. Александр Лукашенко: «Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна» Не сломать, не разрушить, а совершенствовать. Перемены должны идти на пользу стране, укреплять ее и вести в будущее. Президент Беларуси: «Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая» XXI первый век – эпоха образованных и высокоинтеллектуальных людей. Но новые возможности равно и новые вызовы. Впервые мы столкнулись с беспрецедентным фактом – против Беларуси развернули информационное оружие. Полуправда и откровенные фейки, жонглирование цифрами и домыслы – снаряды, которые бьют по неокрепшим умам. Но имеющий уши да слышит.