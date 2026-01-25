Шмидт: Трамп видит налаживание отношений с Россией в призме конфликта в Украине именно с участием Беларуси

Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20 созыва (2021-2025), член партии «Альтернатива для Германии»:

Скорее всего, Трамп видит налаживание отношений с Россией в призме конфликта в Украине именно с участием Беларуси. Потому что мы все понимаем, что Беларусь, как и Российская Федерация, внесена в санкционный список. Собственно, как страны-партнеры, страны-союзники. И как-то рассматривать без участия Беларуси, выводить за скобки данного процесса нормализации отношений и улаживания конфликта в Украине было бы неправильно.

Поэтому Трамп и включает Беларусь именно в эту новую организацию для того, чтобы потом иметь все-таки стабильный мир в этом регионе. И он открыто говорит, что Совет мира именно для достижения мира. Там даже есть потом еще исполнительный совет, но об этом, может быть, отдельно следует поговорить, который состоит из друзей или из подвижников Трампа, которые будут следить за реализацией исполнения вот этих решений этого Совета.