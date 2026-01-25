Зеленский: в Абу-Даби обсуждался план урегулирования в Украине из 20 пунктов

По словам украинского президента Владимира Зеленского, на встрече в Абу-Даби между Россией, США и Украиной был обсужден план по урегулированию конфликта из 20 пунктов. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры с проходили при прямом контакте между делегациями и были оценены правительством ОАЭ как конструктивные.

При этом глава Украины отметил различие позиций Москвы и Киева, подчеркнув желание США найти компромисс.

Ранее Зеленский встречался с президентом США Дональдом Трампом, который также беседовал с лидером РФ Владимиром Путиным и главами европейских стран. В Кремле заявляют, что готовы к диалогу, отметив влияние успехов российской армии на ход переговоров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Киев должен решиться на переговорный процесс, в противном случае продолжение конфликта станет для него опасным.

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