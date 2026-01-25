Осуществление мечты – в Минске открыли Центр для пляжных видов спорта

Еще одно громкое событие на недели. В нашей столице открыли Центр для пляжных видов спорта, который вошел в инфраструктуру спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский», сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Это многофункциональный объект, где теперь будет базироваться национальная команда по пляжному футболу и волейболу. Однако тренироваться и отдыхать смогут все желающие.

Этого события в Беларуси ждали давно. Понятно, что повод для осуществления мечты футболистов-пляжников – это громкое выступление на чемпионате мира – 2025. Сегодня бразильцы точно знают, где на глобусе находится Беларусь. Ведь именно они могли потерять свою былую славу на Сейшельских островах. Не повернись к ним лицом прелестная Фортуна в самый последний момент. Итог встречи – 3-4 в их пользу. И случилось это на последних минутах игры. Наша национальная команда тогда завоевала серебро, а вместе с ним появились новые цели. Круглогодичные тренировки – это тот резерв, который теперь будут использовать парни в подготовке к Мундиалю. А он уже в следующем году. А вот отбор в этом.

Михаил Ботников, председатель Белорусской федерации пляжного футбола:

Мы испытывали определенные трудности. Причем не только при подготовке, но и при проведении соревнований. Например, в зимний период мы не могли проводить соревнования и приглашать сюда какие-то команды. Да даже первенство Республики Беларусь, или Кубок Республики, или еще какой-то турнир в зимний период мы не могли проводить. Но этот манеж уникальный. И у нас уже прошло несколько тренировок. Я беседовал с ребятами из команды, с главным тренером. У нас только восторг.

В целом в зале находиться очень комфортно в летнем костюме и с босыми ногами. Если Беларусь не морская держава, это не означает, что у нас нет качественного песка. Наши пляжники с первых минут оценили достоинства гомельских месторождений.