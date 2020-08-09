Спасатель МЧС: «Я родился в 1994 году. Времена, по рассказам матери, были непростыми»

Новости Беларуси. Спасатель из Могилева Никита Чаховский рассказал, как прошло его детство, и как он пришел к тому, чтобы работать в МЧС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Никита Чаховский, пожарный аварийно-спасательного отряда Могилевского областного управления МЧС:

Я родился в 1994 году. Получается, я ровесник Республики Беларусь. В этом году были первые выборы, и мама рассказывала, что принимала в них активное участие, выбирала будущее для себя, для меня, для страны.

Времена, по рассказам матери, были непростыми. Ей приходилось на двух, на трех работах трудиться, чтобы я ни в чем себе не отказывал, чтобы у нас все было. Все детство бегал во дворе в футбол, занимался спортом в различных секциях с самой начальной школы. Занимался многими видами спорта: футбол, настольный теннис, гребля. Долгое время занимался потом очень серьезно биатлоном, достиг определенных успехов: и чемпионом Беларуси был, и в национальной команде был. Сейчас занимаюсь легкой атлетикой.

Стал спасателем и ни разу не пожалел о своем выборе