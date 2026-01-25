К нам едут учиться со всего мира! История иностранного студента, который лично обратился к Лукашенко
Если имидж, непривлекательный для гостей, в Беларуси создается, значит, это кому-то нужно. Тщетно. К нам едут и работать, и учиться. Сейчас в нашей стране обучают более 35 тысяч иностранных студентов из не менее чем 120 стран мира, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
И если раньше чаще всего иностранцы выбирали минские вузы, то сейчас потянулись в регионы. Каждый четвертый студент в Гомельском университете Скорины не белорус. В Купаловском и Витебском – каждый пятый. Больше всего студентов из Китая, Туркменистана, Узбекистана, Шри-Ланки и России. 2 600 граждан с Африканского континента сейчас получают у нас образование, и количество желающих постоянно растет. Еще бы, ребята ведь делятся впечатлениями со своими, и что немаловажно, знают, кого благодарить за такую возможность.
У команды «Сурового взгляда» оказалось письмо, адресованное Президенту нашей страны. Автор – гражданин Гвинеи. Дальше только его комментарий.
Тогбодуно Жан Луис, студент Мозырского государственного педагогического университета:
Меня зовут Жан Люк. Я родом из столицы Гвинеи – Канакри. Как я попал в Беларусь? Я и мой брат хотели учиться за рубежом, выбирали, куда поехать. Думали сперва во Францию, но условия там не очень понравились. Тогда было решено ехать в Беларусь. Это хорошая страна для учебы, и диплом котируется в мире. Так я попал в Мозырский педагогический университет. Я просто очарован вашей страной. Мне нравится учиться, исследовать вашу страну. Здесь, в Мозыре, я занимаюсь любимым футболом.
У меня появилось много друзей, и под большим впечатлением я решил написать письмо Президенту Беларуси. Писал его четыре дня, мои белорусские друзья мне помогали, подсказывали, как это сделать грамотно.
Мы ведь много раз говорили о том, что интернациональное сотрудничество – залог долгосрочной коммуникации. Не только межличностной, но и межгосударственный. Ничто не заменит тепло человеческого общения, особенно если вокруг завируха.