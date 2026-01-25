К нам едут учиться со всего мира! История иностранного студента, который лично обратился к Лукашенко

Если имидж, непривлекательный для гостей, в Беларуси создается, значит, это кому-то нужно. Тщетно. К нам едут и работать, и учиться. Сейчас в нашей стране обучают более 35 тысяч иностранных студентов из не менее чем 120 стран мира, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

И если раньше чаще всего иностранцы выбирали минские вузы, то сейчас потянулись в регионы. Каждый четвертый студент в Гомельском университете Скорины не белорус. В Купаловском и Витебском – каждый пятый. Больше всего студентов из Китая, Туркменистана, Узбекистана, Шри-Ланки и России. 2 600 граждан с Африканского континента сейчас получают у нас образование, и количество желающих постоянно растет. Еще бы, ребята ведь делятся впечатлениями со своими, и что немаловажно, знают, кого благодарить за такую возможность.