Александр Лукашенко – врачам: вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям

Новости Беларуси. Они шли к общей цели, не жалея сил. Александр Лукашенко 7 августа вручил государственные награды врачам, людям, которые на протяжении долгого времени были на переднем крае в борьбе с инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые во Дворец Независимости пригласили представителей только одной специальности. Реаниматологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, медсестры и младший персонал, помощники и фельдшеры – около полусотни медиков со всей страны. И это далеко не все, кто сегодня заслужил слова благодарности и признания. Поэтому 6 августа по всей стране чествовали тех, кто самоотверженно боролся с COVID, преданных делу и верных профессиональному долгу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, у меня великая мечта неосуществимая. Я хотел бы пригласить – не знаю куда только, потому что вас сотни тысяч – всех наших работников здравоохранения и поблагодарить. Но поскольку это невозможно было, я поручил всей вертикали власти, снизу доверху, встретиться и поблагодарить тех, кто боролся с этой бедой. Так мы и сделали.

Сегодня кульминация. Во Дворец Независимости приглашены врачи из разных регионов Беларуси. Я рад возможности лично поблагодарить вас и в вашем лице всех медицинских работников страны за самоотверженный и даже героический труд. Подчеркиваю, я лично хочу вас поблагодарить. Пульмонологи, инфекционисты, врачи других специальностей, экстренно освоившие новую для себя специализацию, реаниматологи, врачи первичного звена и скорой помощи, медицинские сестры, младший персонал, помощники и фельдшеры, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, врачи лабораторной диагностики, ученые, главные врачи, руководители и организаторы, работники Министерства здравоохранения. Все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели, не жалея себя. Порой, поначалу, даже не осознавая, что будет завтра. Но вы добровольно пошли на это ради верности вашему профессиональному долгу.

Вы рисковали собой. И речь не только про опасность заразиться COVID, но и про физические и эмоциональные нагрузки, про бессонные ночи у постели самых сложных пациентов. К сожалению, готовых рецептов лечения не было, нет, и, как уже сегодня заявляют ВОЗовцы, вряд ли будет в мире. Но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям. Подчеркиваю, недоброжелателям. Их было много, их остается много и их будет немало, потому что, как я вас предупреждал три месяца назад, пандемия – это не просто болезнь. Это политическая и – уже сегодня мы видим – экономическое даже не противостояние, а война. Все государства пытаются использовать эту болезнь для того, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится.