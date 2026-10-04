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Новости по тегу #Юрий Горбич

Чем гордится Минск в плане медицины? Мнение Юрия Горбича
04 октября 2026 10:03

Чем гордится Минск в плане медицины? Мнение Юрия Горбича

Пациенты из регионов могут обращаться в минские клиники – узнали, как работает эта система
04 октября 2026 09:35

Пациенты из регионов могут обращаться в минские клиники – узнали, как работает эта система

Какие учреждения здравоохранения откроются в Минске в ближайшее время? Ответил Юрий Горбич
04 октября 2026 09:01

Какие учреждения здравоохранения откроются в Минске в ближайшее время? Ответил Юрий Горбич

За 2025-й выявили 11 тыс. онкобольных – Горбич объяснил, почему важно проходить диспансеризацию
04 октября 2026 08:36

За 2025-й выявили 11 тыс. онкобольных – Горбич объяснил, почему важно проходить диспансеризацию

«Инфекционистами стала вся страна!» Юрий Горбич рассказал о борьбе с ковидом в 2020-м
04 октября 2026 08:09

«Инфекционистами стала вся страна!» Юрий Горбич рассказал о борьбе с ковидом в 2020-м

В Минске чествуют мам, чьи малыши родились в День города
14 сентября 2026 11:16

В Минске чествуют мам, чьи малыши родились в День города

Наталья Кочанова провела встречу с молодыми медработниками
30 апреля 2026 17:33

Наталья Кочанова провела встречу с молодыми медработниками

В Беларуси запускают инициативу «Белой Руси» по продвижению здорового образа жизни
31 марта 2026 10:51

В Беларуси запускают инициативу «Белой Руси» по продвижению здорового образа жизни

В 2026-м в Минске запланирован ввод в эксплуатацию четырех медучреждений
17 марта 2026 18:00

В 2026-м в Минске запланирован ввод в эксплуатацию четырех медучреждений

Развитие медицины – узнали, где и когда откроются новые поликлиники в Минске
04 марта 2026 17:39

Развитие медицины – узнали, где и когда откроются новые поликлиники в Минске

В Минске открыли уникальный операционный блок лазерной микрохирургии глаза
02 марта 2026 06:27

В Минске открыли уникальный операционный блок лазерной микрохирургии глаза

76 новорождённых белорусов! Показываем, как поздравляли мам, родивших 1 января 2026 года
05 января 2026 17:14

76 новорождённых белорусов! Показываем, как поздравляли мам, родивших 1 января 2026 года