Новости по тегу #Юрий Горбич

«На базе этих флагманских центров, на базе приемного отделения у нас будет и КТ, и МРТ, и УЗИ, и специалисты».
«27 республиканских центров располагается внутри клиник Минск. Самый классический пример, допустим, 10-я больница. Республиканский центр офтальмологии, куда приезжают со всей страны и оказывают помощь со всей страны».
«Первое – откроется инфекционная больница. Новая, красивая, замечательная».
«Если у тебя заболевание находят на ранних стадиях, и ты потом осознаешь, что ты бы сам это узнал через год, но узнал бы тогда, когда это вылечить невозможно, ты начинаешь понимать, зачем это надо».
«Было достаточно тяжелое время, но это время, которое показало кто есть кто».
В нынешнем году таких 21.
Какие возможности сегодня открыты для молодых медработников, почему быть врачом – это не просто призвание и каковы перспективы отечественного здравоохранения? Честно и открыто ответы на эти вопросы сегодня звучали в Минске.
Особый акцент будет сделан на профилактике и ранней диагностике заболеваний, популяризации физической активности и здорового образа жизни.
Особое внимание в 2026-м – закупке современного медоборудования, а ключевой вектор развития – цифровизация.
Высокий уровень медицинского обслуживания и комплексный подход к диагностике и лечению – главные ориентиры отечественной системы здравоохранения. Работа в этом направлении продолжается непрерывно.
Масштабное расширение отделения лазерной микрохирургии позволит практически избавиться от очередей – попасть на операцию можно будет в ближайшие одну-две недели.
От имени Президента – подарки и самые искренние пожелания.
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