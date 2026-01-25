«Сказка» для прикрытия – что скрывают за собой политические браки?

Предлагаем вспомнить 2011-й. Весь мир залипал на сказочную историю, творящуюся на наших глазах. Простая девушка из народа становилась герцогиней, женой британского принца. Ну милота же. Не сильно интересовало, но запомнилось тоже и проходящее параллельно глобальное событие – ликвидация террориста номер один, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. По этому поводу тогда в совсем других соцсетях шутили: «Не выходные, а сказка: «Убит главный злодей, а принц женился на принцессе». В истории подобные события идут часто рядом друг с другом. И что это? Его величество случай или красивый сценарий?

Впечатляет же, пышности торжеств можно только позавидовать. Шикарные длинные платья и смокинги, невероятные счастливые улыбки на лицах и сотни папарацци. Громкие свадьбы политических деятелей – всегда событие, за которым следит весь мир. Это, конечно, часто не публично, но если и выставляется на всеобщее обозрение, то, как сказали бы зумеры, настоящий хайп. Известные политические союзы были и на нашей земле, давно, но были.

История Рогнеды – дочь полоцкого князя, была насильно выдана за на тот момент новгородского князя Владимира. Родила ему сына и даже когда-то хотела его убить, но не удалось. Об этом историки спорят до сих пор. Некоторые утверждают, что повлияла на ее решение простая женская ревность. Бытует и теория, что убив бы своего мужа, Рогнеда бы сильно увеличила свое политическое влияние. Чем не мотив?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Гэта была такая палітыка, страшная, крывавая палітыка. З дзяўчынай, на той момант жанчына, якую звалі Гарыславай, зрабіць усе магчымае і немагчымае, каб А – аднавіць полацкую зямлю і вярнуць княскі стол свайму сыну Ізяславу, які аднавіў дынастыю полацкіх князеў.

В каждой истории есть своя подоплека, и так было и будет всегда. Разбирая конкретные кейсы – Монако. Сегодня центр притяжения миллионеров, суперкаров, эксклюзивных яхт и казино, а в 50-е страна была в шаге от полного краха. Спасла государство любовь. Деловой контракт. Как посмотреть. Роман голливудской актрисы Грейс Келли и принца Ринье перевернул историю Монако и спас его от разорения. Одна красивая женщина сумела экономику страны поднять с ног. Капитал княжества вырос в разы, независимость сохранили. Существует даже такая легенда: Шарль де Голль, бывший президент Франции, якобы планировавший аннексию Монако, отказался от этой затеи именно из-за того, что не захотел тягаться с Грейс в ее популярности. Да и американку обижать не хотелось, были бы последствия. Вот такой брак по расчету, причем со стороны мужчины, и таких кейсов масса. Чего только стоит история принцессы Дианы, брак которой в публичной плоскости позиционировался как очень несчастный. Не вызов ли это, чтобы пошатнуть старые устои монархии в государстве?